به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شیخ‌الاسلام، رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک با اشاره به آغاز فرایند بازنگری و ارزیابی بسته‌های تربیت و یادگیری با حضور کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه، گفت: فرایند ارزیابی بسته‌های آموزشی تا پایان مردادماه ادامه خواهد داشت.

وی افزود: به استناد وظایف مندرج در اساسنامه، سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک تنها مرجع رسمی و انحصاری تأیید و معرفی محتوای تربیت یادگیری کودکستان‌ها در کشور است.

شیخ‌الاسلام ادامه داد: بسته‌های منتخب بعد از ارزیابی تخصصی در سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، برای استفاده در کودکستان‌ها در سال تربیتی ۱۴۰۵_۱۴۰۴ طی نامه رسمی تا هفته اول شهریورماه به اطلاع موسسین و استان‌ها خواهد رسید.

معاون وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: مدیران‌کل آموزش و پرورش و رؤسای ادارات تعلیم و تربیت کودک در استان‌ها ترتیبی اتخاذ کنند که تنها محتوای مورد تأیید سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک در کودکستان‌ها مورد استفاده قرار بگیرد. به بیان دیگر، تأکید می‌شود که فقط محتوایی در کودکستان‌ها باید مورد استفاده قرار بگیرد که در این ارزیابی تابستان ۱۴۰۴ از سوی سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک به صورت رسمی اعلام شده باشد؛ بنابراین، محتواهای تأیید شده در سال‌های قبل، در صورت عدم‌تایید در فرایند ارزیابی امسال تابستان ۱۴۰۴ مجاز به استفاده در کودکستان‌ها نیستند.

رئیس سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک خاطرنشان کرد: این سازمان با هیچیک از ناشران قرارداد و تفاهم نامه امضا نکرده است و هیچ گونه توصیه‌ای برای استفاده از تولیدات ناشر خاصی ندارد و تصمیم در خصوص انتخاب بسته‌های آموزشی از بین بسته‌های تأیید شده در فرایند ارزیابی امسال را بر عهده موسسین گذاشته است.