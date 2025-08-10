به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان، استاد حوزه علمیه، در بخشی از سخنرانی خود با طرح این پرسش که «چه کسی روح امام حسین (ع) را قبض کرد؟» گفت: امام صادق (ع) در تفسیر آخرین آیه سوره فجر، می‌فرمایند: این آیه درباره امام حسین (ع) نازل شده است. ایشان همچنین بیان می‌کنند که سوره فجر در نزد پروردگار، نام دیگری دارد و آن «سوره الحسین» است.

وی افزود: در لحظات پایانی عمر شریف امام حسین (ع)، زمانی که روح مطهر ایشان در آستانه جدایی از پیکر ملکوتی‌شان بود، امام صادق (ع) می‌فرمایند: خدای متعال به ملک‌الموت اجازه نداد که فرود آید و جان آن حضرت را قبض کند. در این لحظه، خود پروردگار با صدای ویژه خویش در گودال قتلگاه به امام حسین (ع) خطاب کرد «یا أیتها النفس المطمئنة ارجعی الی ربک» ای جان آرام‌گرفته، به سوی پروردگارت بازگرد. حسینِ من! نزد من بیا.

انصاریان ادامه داد: این «آرامش» در حالی به امام حسین (ع) نسبت داده شده که در برابر چشمانشان هفده نفر از فرزندان و اهل‌بیت‌شان به شهادت رسیده بودند. راز این آرامش، تسلیم کامل در برابر اراده الهی و تقدیم همه این عزیزان در راه خدا بود؛ تقدیمی که خدای متعال پذیرفت و اضطراب و تزلزل را از دل آن حضرت زدود.

در ادامه بخشی از این سخنرانی تقدیم مخاطبان می‌شود: