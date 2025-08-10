به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، یک شرکت تولید کننده تجهیزات دفاعی قرار است قابلیت های تهاجمی وسایل نقلیه جنگی خود برای ارتش آمریکا را ارتقا دهد. شرکت BAE سیستمز فناوریهای نوینی را در وسیله نقلیه زرهی چند منظوره(AMPV) به کار می گیرد.

این یکپارچه سازی با هدف گسترش قابلیت های تهاجمی و دفاعی وسیله نقلیه ای انجام شده که به سربازان کمک می کند در زمان جنگ از دشمن خود پیشی بگیرند.

بیل شیهی مدیر خط محصولات مانور زمینی در این شرکت می گوید: خودروی زرهی چندمنظوره مذکور بستر آزمایشی برای توسعه و به‌کارگیری وسایل نقلیه رزمی شنی‌دار آینده(مانند تانک) است. این پلتفرم جدید از دل یک خط تولید پرکار بیرون می آید. ما متعهد به همکاری با سایر شرکت‌های فناوری پیشرفته با سرعتی هستیم که گزینه‌های قابلیت AMPV را هم اکنون افزایش دهد، تا این وسیله نقلیه در کوتاه ترین زمان ممکن در دسترس سربازان قرار گیرد.

شرکت BAE سیستمز مشغول سرمایه گذار در AMPV است تا گزینه های توانمندی را برای سربازان گسترش دهد. این شرکت با استفاده از سرمایه گذاری داخلی و شاسی های ماژولار AMPV، برای تولید انواع نمونه‌های اولیه پیشرفته از نظر فناوری، مجهز به مجموعه‌های قابلیت متفاوت، با دیگر شرکت ها همکاری خواهد کرد.

همچنین این شرکت اعلام کرد مجموعه قابلیت ها شامل افکتورهای یکپارچه ای خواهد بود که به سربازان اجازه می دهد ماموریت های مختلف را از جمله شناسایی و هدف گیری سیستم های ضدپهپاد، خودکارسازی عملیات زمینی و استفاده از برجک‌های بدون سرنشین انجام دهند، آن هم در حالی که داخل خودروی زرهی چندمنظوره با سطح بالای بقاپذیری در حال مانور هستند.

یکپارچه سازی مجموعه قابلیت های پیچیده نشان دهنده گامی مهم به سمت توسعه وسایل نقلیه رزمی است که می توانند برحسب نیازهای درحال تحول میدان جنگ خود را تطبیق دهند و نقش خود به عنوان یک دارایی کلیدی در قابلیت های وسایل نقلیه زرهی ارتش آمریکا در دهه های آینده را حفظ کند.

این ارتقا، توانمندی‌های خودروهای زرهی چندمنظوره را افزایش خواهد داد که ارتش آمریکا برای جایگزینی خودروهای خانواده M۱۱۳ با قدمت از دوران جنگ ویتنام و مدل‌های قدیمی آن، در نظر گرفته است.