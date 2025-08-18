پهپاد کامیکازه با قابلیت حمل بار سنگین رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، شرکت تولید پهپاد گریفون ایرواسپیس در ایالت آلاباما آمریکا جدیدترین سامانه هواپیمای بدون سرنشین خود به نام MQM-۱۷۲ Arrowhead را معرفی کرد. این پهپاد طوری طراحی شده که هم به عنوان یک پلتفرم هدفگیری با عملکرد بالا و هم به عنوان یک ابزار تهاجمی قابل تنظیم عمل کند.
دنیل بک، مدیر صلاحیت پروازی و مدیر برنامه در گریفون ایرواسپیس، در بیانیهای اظهار داشت که Arrowhead با هدف ارائه سیستمی انعطافپذیر و دو منظوره توسعه یافته که میتواند خود را با تغییرات در مأموریت وفق دهد.
او در لینکدین نوشت: Arrowhead با هدفی خاص تولید شده تا انعطاف پذیری بی سابقه ای در محیط های ماموریتی مختلف فراهم کند.
نقش اصلی آن به عنوان پهپاد هدف برای تمرینهای نظامی است، اما می توان آن را طوری تنظیم کرد تا به عنوان یک پلتفرم تهاجمی یکباره که به «پهپاد کامیکازه» نیز مشهور است، به کار رود.
شرکت سازنده اعلام کرد این کاربری دوگانه نشان دهنده تقاضای روزافزون برای هواپیماهای بی سرنشین است که قادر به انجام تمرین و ماموریت های عملیاتی هستند. بک در این باره می گوید: این ابزار علاوه بر آنکه به عنوان یک پهپاد هدف با عملکرد بالا کار می کند، می توان آن را برای حمله یکطرفه نیز پیکربندی کرد تا در مواقع حساس اثرگذاری قاطع داشته باشد.
MQM-۱۷۲ دارای محفظه بار ماژولار است و می تواند تا حدود ۴۵ کیلوگرم وزن را حمل کند. این پهپاد را با توجه به نیاز مأموریت می توان به انواع مختلفی از حسگرها یا کلاهکهای جنگی مجهز کرد. شرکت سازنده با تاکید بر قابلیت های مانورپذیری و بدنه مقاوم آن اعلام کرد طراحی پهپاد نشان دهنده تمرکز شرکت بر ارائه سیستم های بی سرنشین معتبر و چند ماموریتی است.
نظر شما