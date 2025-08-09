به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترستینگ انجینرینگ، این سفارش مربوط به یک کشور اروپایی عضو ناتو و نخستین معامله صادرات در نوع خود در جهان است.
EOS بین سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۸ یک سیستم ضدپهپاد سیار ارائه خواهد داد که شامل تولید، قطعات یدکی، آموزش و مستندات میشود. فرایند تولید در تأسیسات این شرکت در سنگاپور انجام خواهد گرفت.
این شرکت هم اکنون برای سیستم ضد پهپادی خود که از سلاحهای جنبشی استفاده میکنند، در سطح جهانی شناخته شده است. این سیستم جدید جهش بزرگی به جلو محسوب میشود و میتواند تا ۲۰ پهپاد را در دقیقه با حملات لیزری که با سرعت نور حرکت میکنند، خنثی کند.
سیستم لیزری مذکور که روی کامیون نصب می شود، کاملاً متحرک است و برای ادغام در سامانههای پدافند هوایی چندلایه طراحی شده است. این سامانه ترکیبی از الگوریتمهای پیشرفته، رادار، فناوری شناسایی تهدید، رهگیری هدف و قفل پرتو را برای دستیابی به حداکثر دقت به کار میگیرد.
آندریاس شور مدیرعامل EOS، در این باره می گوید: این نخستین سفارش صادراتی جهان برای یک سامانه دفاعی لیزری در کلاس ۱۰۰ کیلووات است. سامانه سلاح لیزری ما سرعت و دقتی بینظیر ارائه میدهد و هزینه هر شلیک کمتر از ده سنت است. در شرایط ژئوپلیتیکی نامطمئن امروز، توانایی شناسایی و انهدام فوری تهدیدات هوایی یک ضرورت حیاتی است.»
این شرکت لیزر مذکور را برای پاسخ به نیاز فوری جهانی به ابزارهای مقرونبهصرفه در برابر حملات انبوه پهپادی توسعه داده است، حملاتی که به تهدیدی فزاینده در میدانهای نبرد مدرن تبدیل شدهاند.
سیستم لیزر پر انرژی حاصل سه سال آزمایش و تست شلیک زنده است که با همکاری نزدیک مشتریان انجام شده است. این آزمایشها اطمینان حاصل کردند که سامانه میتواند در طیف گستردهای از محیطها و شرایط بهطور مؤثر عمل کند.
شرکت EOS سرمایهگذاری قابلتوجهی در بهبود فناوری کنترل پرتو خود انجام داده تا لیزر بتواند دقت خود را در مسافتهای طولانی حفظ کند. این بهبودها شامل سیستمهای پیشرفته قفل پرتو است که حتی در زمان حرکت سریع هدف، آن را بهطور ثابت در میدان دید نگه میدارند.
