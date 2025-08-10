قلی زاده بار دیگر مصدوم شد؛ احتمال دوری دو ماهه وینگر تیم ملی

به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه لخ پوزنان لهستان خبر داد که علی قلی زاده وینگر ایرانی این تیم دچار مصدومیت شده است. در متن اطلاعیه این باشگاه آمده است: «در جریان تمرین امروز، علی قلی‌زاده دچار مصدومیت شد و در حال گذراندن مراحل معاینه و تشخیص است. اطلاعات دقیق‌تر درباره مدت زمان احتمالی دوری او از میادین و روش درمان، طی دو روز آینده اعلام خواهد شد.»

در همین حال رسانه «meczyki» لهستان نوشت: مشکلات لخ پوزنان ادامه دارد. بر اساس اطلاعات ما، علی قلی‌زاده دچار مصدومیت شده و در هفته‌های آینده قطعاً نمی‌تواند به تیم کمک کند. شنیده‌ها حاکی از آن است که ستاره ایرانی حداقل برای ۱ تا ۲ ماه دور از میادین خواهد بود. این مصدومیت در تمرین روز شنبه رخ داده است.

این وینگر قطعاً در بازی برگشت صعود به مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا که سه‌شنبه شب مقابل کروینا برگزار خواهد شد، غایب است. لخ پس از شکست ۳ بر یک در بازی رفت مرحله سوم مقدماتی لیگ قهرمانان به بلگراد سفر می‌کند. اگر لخ پوزنان از رقابت‌ها حذف شود، در پلی آف لیگ اروپا به مصاف ژنک خواهد رفت.

قلی‌زاده تاکنون در ۵۰ بازی برای لِخ به میدان رفته و موفق به زدن ۸ گل و دادن ۶ پاس گل شده است. در این فصل، او ۴ بازی انجام داده که تنها یک بازی را از ابتدا آغاز کرده و فقط ۱۴۹ دقیقه از مجموع ۹۳۰ دقیقه ممکن را بازی کرده است.

فردریکسن (سرمربی لخ پوزنان) در آخرین بازی مقابل کروینا، او را از دقیقه اول به میدان فرستاد. در حالی که بازی با تساوی یک بر یک در جریان بود، قلی‌زاده تا آستانه زدن گل زیبا پیش رفت اما شوت او توسط ماتئوس مهار شد. در بازی برگشت، قهرمانان لهستان باید بدون این وینگر چپ‌پا و ۲۹ ساله بازی کنند.