لخ پوزنان به دنبال جذب یک رقیب برای قلی زاده + جزئیات

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت «sportowefakty» لهستان، باشگاه لخ پوزنان قهرمان فعلی لیگ فوتبال لهستان به جذب «لویزوس لویزو» وینگر ۲۲ ساله تیم اومونیا نیکوزیا قبرس علاقه‌مند شده است.

این باشگاه قصد دارد تا پیش از پایان پنجره نقل‌وانتقالات، حداقل یک بازیکن جدید به خدمت بگیرد و در کنار جستجوی مهاجم برای رقابت با «میکائل ایشاک» حالا پست وینگر راست نیز به اولویت‌ها اضافه شده است.

مصدومیت جدی «پاتریک والمارک» باعث شد مدیران لخ به دنبال گزینه‌ای تازه برای این جناح باشند. در حال حاضر، علی قلی‌زاده تنها وینگر تخصصی در سمت راست محسوب می‌شود و سرمربی تیم ترجیح می‌دهد بازیکنی چپ‌پا و تکنیکی را در این پست داشته باشد. این ویژگی‌ها در لویزو دیده شده و توجه باشگاه را جلب کرده است.

لویزو که محصول آکادمی اومونیا است، از ۱۶ سالگی به تیم اصلی راه یافت و یک سال بعد اولین بازی ملی خود را برای تیم ملی قبرس انجام داد. او تاکنون ۴۰ بازی ملی در کارنامه دارد و در مجموع ۱۹۵ بازی برای اومونیا انجام داده که حاصل آن ۳۱ گل و ۳۲ پاس گل بوده است. او تمام افتخارات ممکن در فوتبال قبرس، از جمله قهرمانی لیگ و سوپرجام را به دست آورده است.

این بازیکن در بهار ۲۰۲۳ به صورت قرضی راهی هیرنفین هلند شد، اما حضورش در اردیویسه چندان موفقیت‌آمیز نبود. با این حال، اکنون قصد دارد بار دیگر شانس خود را در اروپا امتحان کند.

لخ پوزنان برای جذب او با رقیبی از سوئد یعنی تیم یورگوردن نیز رقابت خواهد داشت. باشگاه اومونیا قیمت فروش لویزو را حدود یک میلیون یورو تعیین کرده، اما احتمال کاهش آن به ۸۰۰ هزار یورو در جریان مذاکرات وجود دارد.