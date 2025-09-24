زمان بازگشت قلی زاده به میادین مشخص شد؛ وینگر ایرانی: ناامید نیستم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه لخ پوزنان، علی قلی‌زاده بازیکن تیم فوتبال لخ پوزنان که مدتی است به دلیل مصدومیت دور از میادین مانده، از روند ریکاوری خود و امیدواری‌اش برای بازگشت سریع به ترکیب تیم صحبت کرد.

قلی‌زاده با بیان اینکه فعلاً فقط می‌تواند از کنار زمین شاهد بازی هم‌تیمی‌هایش باشد، اظهار داشت: فعلاً فقط می‌توانم از کنار زمین تماشاگر بازی دوستانم باشم، اما روحیه خوبی دارم و هر روز می‌جنگم تا هر چه سریع‌تر به آن‌ها برگردم. این بازیکن تهاجمی اضافه کرد که در حال حاضر به صورت انفرادی کار می‌کند و روند توان‌بخشی‌اش طبق برنامه پیش می‌رود.

وینگر ایرانی در اواسط ماه اوت در شهر تورکو فنلاند تحت عمل جراحی عضله کشاله ران قرار گرفت و مشخص شد که برای بازگشت به مسابقات رسمی باید سه ماه زمان صرف کند.

غیبت او ضربه بزرگی برای تیم لخ پوزنان بود؛ چرا که در فصل گذشته با گل‌ها و پاس گل‌های ارزشمند خود نقش پررنگی در موفقیت‌های تیم ایفا کرد. قلی‌زاده فصل گذشته ۸ گل برای تیمش به ثمر رساند و ۶ پاس گل داد که بیشتر آن‌ها در پیروزی‌های این تیم مؤثر بود.

او در ادامه با اشاره به تماشای مسابقات از روی سکوها گفت: وظیفه من حمایت از دوستانم از روی سکو است. سعی می‌کنم حتی این موقعیت هم برایم ارزشمند باشد. همیشه از خودم می‌پرسم اگر در این صحنه در زمین بودم چه تصمیمی می‌گرفتم، اما باید پذیرفت که شرایط کاملاً فرق می‌کند. در زمین باید در کسری از ثانیه تصمیم بگیری، در حالی که از بیرون همه‌چیز ساده‌تر به نظر می‌رسد. با این حال، نگاه از بیرون هم می‌تواند در آینده به کار بیاید. من از همین زاویه در کنار تیم هستم.

قلی‌زاده یک ماه است که تمرینات ویژه‌ای برای بازگشت به آمادگی کامل پشت سر می‌گذارد. برنامه روزانه او شامل تمرینات تقویتی در سالن بدنسازی و آب به همراه کار با فیزیوتراپیست است.

با این حال، او خاطرنشان کرد که شرایط سختی را تجربه کرده است: در عرض چند هفته مجبور شدم دو بار جراحی کنم؛ این واقعاً شرایط دشواری است. اما زندگی فوتبالی همین است، باید هر روز برای همه‌چیز بجنگی، چه در تمرینات چه در مسابقه. حالا هدف من فقط بازگشت سریع‌تر است. خوشبختانه همه‌چیز طبق برنامه پیش می‌رود و هر روز پیشرفت می‌کنم.

بازیکن ایرانی لخ پوزنان همچنین درباره آینده تیمش اظهار داشت: «بازی‌های زیادی در این فصل پیش رو داریم و مسیرمان طولانی است. آخرین مسابقه خوب نبود، اما تیم ما بازیکنان باکیفیت زیادی دارد و توانایی انجام هر کاری را داریم. به‌ویژه این‌که چند بازیکن دیگر هم تا پایان سال برمی‌گردند و در ترکیب کامل قوی‌تر خواهیم بود. من هیچ‌وقت امیدم را از دست نمی‌دهم. فصل گذشته هم در شرایط سخت، چند هفته مانده به پایان لیگ می‌گفتم که می‌توانیم قهرمان شویم. باید قدم به قدم جلو برویم و مطمئنم همه‌چیز طبق خواسته ما پیش خواهد رفت.

طبق برآورد کادر پزشکی، بازگشت علی قلی‌زاده به تمرینات گروهی لخ پوزنان در ماه نوامبر پیش‌بینی شده است.