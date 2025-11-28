تکنیک بالا، سرعت پایین؛ ارزیابی رسانه لهستانی از عملکرد قلی زاده

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال لخ پوزنان و لوزان اسپورت سوئیس در لیگ کنفرانس اروپا، روز گذشته (پنج شنبه ۶ آذر) رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود نماینده لهستان به پایان رسید. علی قلی زاده وینگر ایرانی لخ پوزنان که به تازگی از بند مصدومیت رهایی یافته در این بازی از ابتدا در ترکیب تیمش قرار داشت و در دقیقه ۵۸ تعویض شد.

سایت «gloswielkopolski» لهستان در گزارشی به عملکرد بازیکنان لخ پوزنان در این بازی پرداخت و در رابطه با قلی زاده نوشت: علی قلی‌زاده تا دقیقه ۵۸ در زمین حضور داشت و تلاش می‌کرد با دریبل‌ها برای خود فضا ایجاد کند. او لحظات خوبی را نشان داد و تکنیکش به چشم آمد، اما چند بار هم توسط بازیکنان حریف متوقف شد. با وجود مهارت فنی، هنوز نیاز به افزایش سرعت برای تأثیرگذاری بیشتر در بازی احساس می‌شود.

لازم به ذکر است که لخ پوزنان در جدول ۳۶ تیمی لیگ کنفرانس اروپا با ۴ بازی و ۶ امتیاز در رده شانزدهم قرار دارد.