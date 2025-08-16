قلی زاده در فنلاند جراحی شد؛ دوری سه ماهه ملی پوش ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه لخ پوزنان لهستان، علی قلی‌زاده، وینگر تیم لخ پوزنان، روز جمعه (۲۴ مرداد) در شهر تورکو فنلاند تحت عمل جراحی عضله کشاله ران قرار گرفت.

او حالا باید دوران ریکاوری و توان‌بخشی را پشت سر بگذارد که حدود سه ماه به طول خواهد انجامید. بازیکن ایرانی در تمرین روز شنبه هفته گذشته دچار مصدومیت شد.

او طی روزهای بعدی چندین آزمایش پزشکی انجام داد و سپس با تصمیم کادر پزشکی به دو جلسه مشاوره رفت؛ یکی در لهستان و دیگری در خارج از کشور و در نهایت پس از این بررسی‌ها، تصمیم به انجام عمل جراحی گرفته شد که روز جمعه در تورکو فنلاند انجام شد.

اکنون قلی‌زاده باید سه ماه برای طی کردن روند درمانی و بازگشت به میادین صبر کند.