آخرین وضعیت مصدومیت قلی زاده؛ درمان در خارج از لهستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی باشگاه لخ پوزنان، بازیکنان تیم فوتبال لخ پوزنان عازم سفر به بلگراد برای دیدار با ستاره سرخ بلگراد در مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا شدند اما علی قلیزاده در این سفر تیم را همراهی نخواهد کرد، چرا که در تمرین روز شنبه دچار مصدومیت در عضله نزدیککننده شده است.
این بازیکن ایرانی در روزهای آینده تحت مشاورههای پزشکی قرار خواهد گرفت تا مدت زمان دوری از تمرینات و نوع درمان مشخص شود.
قهرمانان لهستان در این هفته تمرینات خود را قبل از ظهر انجام دادند. تمرین روز شنبه برای علی قلیزاده با بدشانسی همراه بود و او آسیب دید. تشخیص اولیه پزشکان نشان میدهد عضله ران پای این هافبک آسیب دیده است.
طبق اعلام رافائل هینا رئیس کادر پزشکی تیم لخ پوزنان در روز یکشنبه برنامهریزی شد که قلی زاده در طول هفته دو جلسه مشاوره پزشکی داشته باشد؛ یکی در لهستان و دیگری در خارج از کشور پس از این جلسات، روش درمان و مدت زمان استراحت او مشخص خواهد شد.
نظر شما