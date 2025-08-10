به گزارش خبرگزاری مهر، نامدار صیادی در ستاد زراعت و کمیته فنی بذر لرستان با محوریت برنامه‌ریزی برای کشت محصولات پاییزه سال زراعی آینده ضمن قدردانی از زحمات تمامی دست‌اندرکاران تأمین بذر، به‌ویژه تلاش تمام‌وقت تیم تخصصی نظارت بر بذر استان، تحقق ۱۰۹ درصدی تعهد بذر را نتیجه همکاری همه‌جانبه و برنامه‌ریزی دقیق در شرایط دشوار خشکسالی دانست.

وی همچنین بر لزوم نظارت دقیق در مراحل بعدی تا توزیع نهایی بذور تأمین‌شده توسط این تیم تأکید کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به تأثیر خشکسالی سال زراعی جاری بر مزارع دیم و اهمیت بذر به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی تولید، گفت: سازمان جهاد کشاورزی تعهد خود را برای تأمین بذر سال زراعی آینده عملی کرده است. باتوجه‌به ابلاغ برنامه الگوی کشت، همه شهرستان‌ها باید نهایت تلاش خود را برای اجرای این برنامه به کار گیرند و از هم‌اکنون نسبت به برنامه‌ریزی برای کشت کلزا اقدام کنند.

شاهرخی، افزود: باتوجه‌به افزایش سهمیه کود نسبت به سال گذشته، ضروری است شهرستان‌ها اقدامات لازم برای جذب حداکثری کود را انجام دهند تا در زمان کاشت با کمبود مواجه نشویم.

وی همچنین از روند خرید گندم در استان خبر داد و گفت: تاکنون ۲۱۰ هزار تن گندم از کشاورزان لرستان خریداری شده است. این خرید از طریق ۵۰ مرکز خرید در سطح استان انجام شده و تاکنون بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده است.