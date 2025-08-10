به گزارش خبرنگار مهر، وحید شالچی، معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، طی حکمی دکتر پیرانی را به سمت دبیر کمیته تکریم خانوادههای معزز شهدای نهاد علم منصوب کرد.
در بخشی از این حکم آمده است: «نظر به سوابق برجسته علمی و فرهنگی سرکار عالی و شناخت عمیق شما از ساحت والای فرهنگ ایثار و شهادت به موجب این حکم به عنوان دبیر کمیته تکریم خانوادههای معزز شهدای نهاد علم منصوب میشوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و بهرهگیری از ظرفیتهای دانشگاهی، در مسیر پاسداشت مقام شامخ شهدا و خدمت به خانوادههای گرانقدر آنان موفق و موید باشید.»
کمیته تکریم خانوادههای معزز شهدای نهاد علم با هدف ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، برنامهریزی و اجرای طرحهای حمایتی و فرهنگی ویژه خانوادههای شهدا در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور فعالیت میکند.
