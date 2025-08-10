تشریح خدمات درمانی نیروهای مسلح در گذرگاه مرزی شلمچه

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید هاشم حسینی، پیش از ظهر امروز یکشنبه در بازدید از مرکز بهداشتی و درمانی شهید سلیمانی در مرز شلمچه، ضمن تقدیر از دانشگاه علوم پزشکی آبادان، اظهار کرد: نیروهای مسلح به‌عنوان پشتیبان دانشگاه‌های علوم پزشکی، خدمات متنوعی در حوزه سلامت به زوار اربعین ارائه می‌دهند.

وی افزود: وظیفه اصلی ارائه خدمات سلامت در مرزها بر عهده وزارت بهداشت و اورژانس کشور است که به دانشگاه‌های علوم پزشکی مرزی واگذار شده است.

سردار حسینی با اشاره به کیفیت بالای خدمات این مرکز، گفت: خدا را شاکریم که خدمات بسیار خوبی در این مجموعه ارائه می‌شود. تجهیزات و خدمات این مرکز با مأموریت تعریف‌شده آن تناسب کامل دارد.

وی بخش ویژه گرمازدگی این مرکز را به‌دلیل گرمای شدید منطقه، الگویی برای سراسر کشور دانست و افزود: اتاق عمل این مرکز، با وجود فعالیت تنها یک‌ماهه و چالش‌های نگهداری در دوره‌های توقف، به‌صورت کاملاً عملیاتی و آماده خدمت‌رسانی است.

مدیر بهداری ستاد کل نیروهای مسلح تأکید کرد: زوار و ملت ایران اطمینان داشته باشند که مرکز درمانی شهید سلیمانی توانایی ارائه خدمات کامل در حوزه سلامت را دارد.

وی همچنین از استقرار یک بیمارستان صحرایی توسط سپاه پاسداران، یک درمانگاه توسط ارتش، و یک درمانگاه تخصصی توسط سپاه خوزستان و بسیج جامعه پزشکی در مرز شلمچه خبر داد.

سردار حسینی در ادامه به امکانات اورژانسی اشاره کرد و گفت: یک فروند هواپیمای مجهز با کادر پزشکی متخصص در فرودگاه مهرآباد و یک بالگرد با نیروی انسانی کامل در اختیار دانشگاه علوم پزشکی آبادان قرار گرفته تا در مواقع اضطراری خدمات‌رسانی کنند.

این مقام مسئول در پایان از زوار خواست با اطمینان خاطر به این منطقه سفر کنند و از خدمات گسترده نیروهای مسلح و دانشگاه علوم پزشکی بهره‌مند شوند.