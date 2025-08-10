نوشاد نوشادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از سه هزار موکب و ایستگاه صلواتی در سطح شهرها، روستاها و مسیرهای مواصلاتی به سوی مرزهای چهارگانه کشور با عراق و همچنین مرزهای شرقی با افغانستان و پاکستان، به‌منظور پذیرایی، اسکان و استراحت زائران اربعین فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های ویژه دهه آخر صفر در مشهد مقدس افزود: در آستانه سالروز شهادت حضرت امام رضا علیه‌السلام، قریب به ۲۰۰ موکب مردمی در محورهای مواصلاتی به مشهد و در سطح شهر مشهد مستقر می‌شوند تا به زائران و دسته جات هیئت‌های عزاداری این ایام خدمت‌رسانی کنند.

نوشادی با تأکید بر نقش بی‌بدیل مواکب مردمی در تسهیل و تلطیف مسیر زیارت، تصریح کرد: این موکب‌ها به‌عنوان بازوان مردمی نهضت خدمت‌رسانی، نقش مؤثری در تقویت فرهنگ زیارت، همدلی اجتماعی و میزبانی از زائران دارند.