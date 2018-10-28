آستان قدس در ۸ مرز کشور به زائرین اربعین خدمات دهی می کند

به گزارش خبرنگارمهر، سید خلیل منبتی صبح یکشنبه در حاشیه بازدید از موکب خدمت‌رسانی آستان قدس رضوی به زائران حسینی در شهر کربلا در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آستان قدس درمرزهای میرجاوه، تایباد، آستارا، بیله سوار و بازرگان با برپایی موکب به زائران ورودی به کشور و مرزهای مهران، شلمچه و چذابه به زائران خروجی از ایران خدمات رفاهی و فرهنگی ارائه می‌دهند.

وی افزود: از سال ۹۵ و با حضور تولیت جدید آستان قدس رضوی موضوع خدمت‌رسانی به زائران اربعین به صورت بسیار جدی‌ در این نهاد مورد پیگیری قرار گرفت ودر این راستا بنیاد کرامت رضوی تشکیل شد و در زیر مجموعه آن ستاد خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی آستان قدس رضوی شکل گرفت و معاونت اماکن متبرکه و امور زائران نیز به صورت جدی به موضوع خدمت‌رسانی به زائران اربعین ورود پیدا کرد.

معاون اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی ادامه داد:در پنج منطقه عراق خدمات رفاهی و پزشکی به زائران اربعین ارائه می شود و موکب‌های آستان قدس رضوی در سه شهر کربلا، سامرا، کاظمین و همچنین نزدیک مرز شلمچه در کشور عراق به ارائه خدمات رفاهی و در مسیر نجف به کربلا نیز آستان قدس با برپایی یک بیمارستان سیار با تجهیزات کامل به ارائه خدمات رایگان پزشکی عمومی و تخصصی مشغول است.

وی گفت:در راه اندازی موکب‌ها و ایستگاه‌های خدمت‌رسانی آستان قدس رضوی، نقش مشارکت‌های مردمی بسیار پر رنگ بوده و یقینا اگر مشارکت مردم نبود حماسه عظیم راهپیمایی اربعین با این شکوه شکل نمی‌گرفت.

منبتی تاکید کرد:تمام ایستگاه‌ها و موکب‌های آستان قدس رضوی تا چند روز پس از اربعین برای خدمت‌رسانی به زوار آماده هستند و عموم موکب‌ها و ایستگاه‌های خدمت‌رسانی آستان قدس رضوی در ایام اربعین به صورت شبانه‌روزی به زائران خدمت‌رسانی می‌کنند.