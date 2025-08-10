کشف جسد پسربچه گمشده در رشت؛ مظنون پرونده دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علیرضا حدادی در تشریح این خبر اظهار داشت: روز جمعه ۱۷ مرداد در پی تشکیل یک فقره پرونده با موضوع مفقودی یک پسربچه ۱۰ ساله در شهر رشت، رسیدگی به موضوع در اولویت اقدامات پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بلافاصله اقدامات فنی و ویژه پلیس برای پیدا کردن کودک گمشده آغاز شد افزود: در این راستا صبح امروز به یک مرد ۳۸ ساله مظنون و با هماهنگی قضائی نامبرده دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

رئیس پلیس آگاهی استان گیلان اذعان داشت: متأسفانه ساعاتی پیش جسد بی جان این پسر بچه ۱۰ ساله در یکی از مناطق حاشیه شهر رشت پیدا شد.

این مقام انتظامی در پایان با بیان اینکه مظنون سابقه دستگیری به عناوین مجرمانه مختلف را در پرونده خود دارد تصریح کرد: تحقیقات تکمیلی پلیس برای روشن شدن زوایای پنهان این پرونده ادامه دارد و نتایج به فوریت اطلاع رسانی خواهد شد.