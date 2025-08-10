«ممیزی» شعر و ترانه در پلتفرم؛ وحید آقاپور با شخصیت استاد بازگشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، پس از مدتی وقفه، پخش فصل پنجم برنامه طنز «ممیزی» به کارگردانی حامد جوادزاده و با اجرای وحید آقاپور، از پلتفرم فیلیمو از سر گرفته شد.
این برنامه که به نقد مسائل روز میپردازد، معمولا قالب داستانی خود را بر بررسی و ممیزی شعر و ترانه برای صدور مجوز بنا میکند و در خلال همین روند، با زبانی طنز و گاه کنایهآمیز به برخی مسائل و دغدغههای اجتماعی نیز میپردازد.
در «ممیزی»، وحید آقاپور در قالب شخصیت «استاد» ظاهر میشود؛ شخصیتی که با لحن خاص، واکنشهای طنزآلود و دیالوگهای پرکنایه، موقعیتهای جالب و گاه طعنهآمیزی را رقم میزند.
پخش این برنامه از امروز ۱۹ مرداد آغاز شد.
