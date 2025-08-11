به گزارش خبرنگار مهر، سیده زهره برقعی بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر اهمیت پیاده‌روی اربعین حسینی، آن را فرصتی استثنایی برای تحول درونی، افزایش بصیرت دینی و آمادگی معنوی جهت خدمت در رکاب امام زمان (عج) دانست. وی پیاده‌روی بزرگ و باشکوه اربعین را همچون مدرسه‌ای بزرگ برای خودسازی، تقویت تعهد و ارتقای روحیه خدمت به زائران امام حسین (ع) معرفی کرد.

مدیر جامعه الزهرا با اشاره به نقش کلیدی بانوان طلبه در انتقال پیام عاشورا و جهاد تبیین در سطح بین‌الملل گفت: بانوان طلبه جامعه الزهرا (س) به عنوان سفیران فرهنگی عاشورا، نقش راهبردی و بی‌بدیلی در روایتگری و تبیین معارف حسینی دارند و این مسیر، فرصتی مغتنم برای ارتقای سطح تعهد دینی و فرهنگی آنان محسوب می‌شود.

وی در ادامه به تشریح برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی جامعه الزهرا (س) در ایام اربعین پرداخت و بیان کرد: پویش «روایت اربعین» که به همت معاونت تبلیغ و امور فرهنگی جامعه الزهرا (س) راه‌اندازی شده است، با هدف ثبت، ضبط و انتقال تجربیات معنوی و فرهنگی زائران و خادمان اربعین طراحی شده و فضایی ارزشمند برای پاسداشت روح بزرگ اربعین و انتقال آن به نسل‌های آینده فراهم می‌آورد.

مدیر جامعه الزهرا (س) از مشارکت فعال و گسترده زائران و خادمان در این پویش دعوت کرد و افزود: هر زائر و خادم می‌تواند با ارائه روایت خود، بخشی از این حرکت عظیم معنوی و فرهنگی باشد.

برقعی همچنین از اعزام بیش از ۲۵۰ نفر از طلاب، اساتید و کارکنان جامعه الزهرا (س) در قالب کاروان «همپای قافله ۹» به عتبات عالیات خبر داد و گفت: این کاروان در موکب‌های مختلف نجف و مسیر پیاده‌روی اربعین حضور فعال داشته و با ارائه خدمات فرهنگی و تبلیغی، نقش پررنگی در ارتقای سطح معنوی و فرهنگی زائران ایفا می‌کند.

وی با اشاره به فعالیت منظم ۵۱ نفر از مبلغان تخصصی در قالب گروه‌های هدفمند در موکب‌ها افزود: این مبلغان با برنامه‌ریزی دقیق، گزارش‌های مستمر از فعالیت‌های تبلیغی ارائه داده و با بهره‌گیری از فنون نوین تبلیغی، به گسترش معارف دینی و فرهنگی پرداخته‌اند.

مدیر جامعه الزهرا (س) همچنین به پویش «سفیران زینبی» اشاره کرد و ابراز کرد: طلاب و اساتید در قالب این پویش به موکب‌های ایرانی و عراقی اعزام شده‌اند تا خدمات فرهنگی و تبلیغی تخصصی و هدفمند ارائه دهند و پیام عاشورایی را به شیوه‌ای اثرگذار به زائران منتقل کنند.

وی ضمن معرفی کاروان تخصصی تبلیغی متشکل از ۴۰ نفر گفت: این کاروان با هدف حضور مستمر و فعال در مسیر پیاده‌روی اربعین، فعالیت‌های تبلیغی تخصصی در موکب‌ها انجام می‌دهد و در ارتقای کیفیت خدمت‌رسانی فرهنگی سهم بسزایی دارد.

برقعی به اجرای طرح «سفیران آیه‌ها» نیز اشاره و خاطرنشان کرد: در این طرح با توزیع صفحات منتخب سوره مبارکه فتح در میان زائران، زمینه گسترش معارف جهاد، مقاومت و انس هرچه بیشتر آنان با قرآن کریم فراهم می‌شود.

مدیر جامعه الزهرا (س) به برگزاری چهار دوره آموزشی مجازی ویژه مبلغان اربعین اشاره کرد و گفت: این دوره‌ها با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه، به‌منظور آماده‌سازی طلاب و مبلغان برای تبلیغی مؤثر و هدفمند، برگزار شد و شامل مباحثی چون معارف زیارت، فنون خطابه، آشنایی با آداب مناطق مختلف عراق و تحلیل جریان‌های سیاسی فعال در این کشور بود.

وی افزود: برگزاری دوره‌های دانش‌افزایی مبلغان در زمینه‌های مدیریت فرهنگی و تبلیغی موکب و کاروان، پاسخگویی به شبهات مربوط به زیارت اربعین، مهارت‌های تبلیغی، احکام ویژه اربعین، مدیریت جهادی و تسهیل‌گری از دیگر برنامه‌های جامع این ایام بود که موجب ارتقای مهارت‌های تبلیغی و فرهنگی طلاب شده است.

برقعی در ادامه به برگزاری اولین دوره تربیت مبلغ امدادگر اشاره و گفت: ۴۰ نفر از مبلغان اعزامی به موکب‌های مستقر در ایران و عراق، با مباحث امدادی و فنون ارتباط چهره به چهره در شرایط اضطراری آشنا شده و توانمندی خود را در خدمت‌رسانی بهتر افزایش دادند.

وی همچنین از تهیه و توزیع بسته‌های محتوای تبلیغی ویژه کودک و نوجوان خبر داد و افزود: این بسته‌ها به منظور ارتقای اثربخشی تبلیغ در مخاطبان خردسال و نوجوان، در دو سطح عمومی و ویژه طراحی شده است.

مدیر جامعه الزهرا (س) در پایان به فراخوان جذب بانوان علاقه‌مند برای خدمت افتخاری در قرارگاه مردمی اربعین قم اشاره کرد و گفت: این قرارگاه برای نهمین سال متوالی با هدف خدمت‌رسانی فرهنگی و تبلیغی به زائران حسینی فعال است و از بانوان و طلاب علاقمند جهت مشارکت در این فعالیت‌های ارزشمند دعوت می‌کند.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ کرامت، همدلی و روحیه خدمت در این مسیر نورانی، از زائران خواست نیت خود را مراقبت کنند و زیارت اربعین را به عنوان نقطه آغاز دگرگونی معنوی و آمادگی برای سربازی امام زمان (عج) قرار دهند.