به گزارش خبرنگار مهر، امین درخشان صبح شنبه در نشست ستاد مرکزی اربعین استان کهگیلویه و بویراحمد با ارائه گزارشی از برنامههای کمیته فرهنگی و آموزشی اربعین اظهار کرد: جلسه این کمیته در ۲۱ خردادماه برگزار و ۱۲ مصوبه برای اجرای برنامههای فرهنگی، آموزشی و رسانهای اربعین به تصویب رسید که صورتجلسه آن نیز در اختیار اعضای ستاد قرار گرفته است.
وی با اشاره به رایزنیهای انجامشده با یکی از مؤسسات تولید محصولات فرهنگی در قم افزود: بر اساس هماهنگیهای صورتگرفته، بخشی از اقلام فرهنگی مورد نیاز برای استقرار در کشور عراق تهیه و در اختیار عوامل اجرایی قرار خواهد گرفت.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری نشست مشترک با سازمان تبلیغات اسلامی خبر داد و گفت: این نشست با هدف برنامهریزی برای اعزام مبلغان و انجام هماهنگیهای لازم در حوزه فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: تولید، انتشار و توزیع محتوای فرهنگی و رسانهای از جمله تراکتها، محصولات فرهنگی و همچنین اجرای برنامههای تبلیغی با همکاری صداوسیمای مرکز استان پیش از اعزام زائران در دستور کار قرار دارد.
درخشان از تشکیل قرارگاه رسانهای اربعین در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان خبر داد و تصریح کرد: این قرارگاه با هدف اطلاعرسانی درباره موضوعات مرتبط با اعزام زائران، آموزشهای سفر، شرایط آبوهوایی و گرمای هوا و سایر مسائل مورد نیاز زائران فعالیت خواهد کرد.
وی با اشاره به جایگاه شهرستان گچساران در مسیر تردد زائران افزود: با توجه به عبور بخشی از زائران از این شهرستان، برپایی ایستگاههای فرهنگی، اجرای برنامههای اطلاعرسانی و خدمات فرهنگی همانند سال گذشته در این منطقه پیشبینی شده است.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی کهگیلویه و بویراحمد همچنین از تولید کلیپهای آموزشی ویژه زائران خبر داد و گفت: این محتواها با محوریت شرایط سفر، الزامات حضور در کشور عراق و آموزشهای مرتبط با حفظ سلامت زائران و با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهیه خواهد شد.
وی بیان کرد: در حوزه اطلاعرسانی محیطی نیز با همکاری شهرداری یاسوج و سایر شهرداریهای استان، بهویژه شهرهای واقع در مسیر تردد زائران، برنامههای تبلیغی و فضاسازی شهری اجرا میشود.
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