هشدار پلیس راه قم درباره خطرات مسیر بازگشت زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شاکری، رئیس پلیس راه استان قم، ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به شناسایی نقاط حادثه‌خیز در سامانه‌های مسیریاب، نسبت به افزایش احتمال وقوع تصادف در مسیر بازگشت زائران هشدار داد.

وی تاکید کرد: بیشترین نگرانی ما مربوط به حوادث احتمالی در مسیر بازگشت زائران است، زیرا خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان از مهم‌ترین عوامل بروز تصادفات به شمار می‌رود.

سرهنگ شاکری از زائران خواست تا با برنامه‌ریزی مناسب، استراحت کافی و رعایت نکات ایمنی، از بروز حوادث ناگوار جلوگیری کنند.

رئیس پلیس راه قم همچنین به افزایش ۷ درصدی تردد در محورهای مواصلاتی استان همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی اشاره کرد و گفت: تمامی دستگاه‌های خدماتی و امدادی به‌صورت مستمر در حال ارائه خدمات به زائران و مسافران هستند.

وی افزود: «آمار سوانح رانندگی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است؛ به طوری که تعداد جان‌باختگان حوادث رانندگی در محورهای استان قم با کاهش ۳۰ درصدی و آمار مجروحان با ۵۵ درصد کاهش همراه بوده است.»

سرهنگ شاکری در پایان تأکید کرد: رعایت نکات ایمنی و استراحت کافی، کلید پیشگیری از حوادث رانندگی و بازگشت ایمن زائران به خانه‌هایشان است.