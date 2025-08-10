  1. استانها
  2. خوزستان
۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۱۶

زلزله ۴ ریشتری ایذه خوزستان را لرزاند

زلزله ۴ ریشتری ایذه خوزستان را لرزاند

اهواز - زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴ ریشتر در ساعت ۱۶:۴۸ روز یکشنبه شهر ایذه در استان خوزستان را لرزاند. این زلزله در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد و تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی منتشر نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، زمین‌لرزه‌ای با بزرگی چهار ریشتر در ساعت ۱۶:۴۸:۰۹ امروز یکشنبه منطقه ایذه در استان خوزستان را لرزاند. این زلزله در مختصات جغرافیایی ۳۲.۱۳۴ درجه شمالی و ۴۹.۸۲۸ درجه شرقی و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.

بر اساس اطلاعات اولیه، کانون این زمین‌لرزه در نزدیکی شهر ایذه، یکی از مناطق زلزله‌خیز استان خوزستان، قرار داشت.

تا لحظه تنظیم این خبر، هیچ‌گونه خسارت جانی یا مالی از این زلزله گزارش نشده است اما تیم‌های امدادی و مدیریت بحران استان خوزستان در حالت آماده‌باش قرار دارند تا در صورت نیاز، اقدامات لازم را انجام دهند.

کارشناسان لرزه‌نگاری تأکید دارند که زلزله‌های با بزرگی چهار ریشتر معمولاً به‌عنوان زلزله‌های سبک طبقه‌بندی می‌شوند و در مناطق مسکونی ممکن است تنها به‌صورت لرزش‌های خفیف احساس شوند. بااین‌حال، به دلیل عمق کم این زلزله، احتمال احساس آن در مناطق اطراف ایذه وجود داشته است.

کد خبر 6556710

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها