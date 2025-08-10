زلزله ۴ ریشتری ایذه خوزستان را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، زمینلرزهای با بزرگی چهار ریشتر در ساعت ۱۶:۴۸:۰۹ امروز یکشنبه منطقه ایذه در استان خوزستان را لرزاند. این زلزله در مختصات جغرافیایی ۳۲.۱۳۴ درجه شمالی و ۴۹.۸۲۸ درجه شرقی و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین به وقوع پیوست.
بر اساس اطلاعات اولیه، کانون این زمینلرزه در نزدیکی شهر ایذه، یکی از مناطق زلزلهخیز استان خوزستان، قرار داشت.
تا لحظه تنظیم این خبر، هیچگونه خسارت جانی یا مالی از این زلزله گزارش نشده است اما تیمهای امدادی و مدیریت بحران استان خوزستان در حالت آمادهباش قرار دارند تا در صورت نیاز، اقدامات لازم را انجام دهند.
کارشناسان لرزهنگاری تأکید دارند که زلزلههای با بزرگی چهار ریشتر معمولاً بهعنوان زلزلههای سبک طبقهبندی میشوند و در مناطق مسکونی ممکن است تنها بهصورت لرزشهای خفیف احساس شوند. بااینحال، به دلیل عمق کم این زلزله، احتمال احساس آن در مناطق اطراف ایذه وجود داشته است.
نظر شما