https://mehrnews.com/x38KSF ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۲۴ کد خبر 6556819 استانها تهران استانها تهران ۱۹ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۲۴ بسته خبری ۱۹ مردادماه ۱۴۰۴ استان تهران تهران- در بسته خبری یکشنبه به مهمترین رخدادهای استان تهران در تاریخ ۱۹ مردادماه ۱۴۰۴ به صورت خلاصه میپردازیم. دریافت 6 MB کد خبر 6556819 کپی شد مطالب مرتبط بودجه استان تهران باید طبق درآمدهای تهران به استان بازگردد نیروی انتظامی تهران در خط مقدم تامین امنیت استان تهران و کشور است دانشگاههای استان تهران تعطیل نیست برچسبها بسته خبری تهران بسته خبری خبرگزاری مهر شهرستانهای استان تهران
نظر شما