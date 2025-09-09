https://mehrnews.com/x38YMK ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۵۴ کد خبر 6585390 استانها تهران استانها تهران ۱۸ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۵۴ بسته خبری ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۴ استان تهران تهران- در بسته خبری سهشنبه به مهمترین رخدادهای استان تهران در تاریخ هجدهم شهریور ماه ۱۴۰۴ به صورت خلاصه میپردازیم. دریافت 9 MB کد خبر 6585390 کپی شد مطالب مرتبط بسته خبری ۲۵ تیرماه ۱۴۰۴ استان تهران بسته خبری ۲۱ مردادماه ۱۴۰۴ استان تهران بسته خبری ۱۹ مردادماه ۱۴۰۴ استان تهران برچسبها بسته خبری تهران بسته خبری خبرگزاری مهر شهرستانهای استان تهران
نظر شما