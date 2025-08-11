به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مرادی در برنامه «روزیِ نو» رادیو اقتصاد با اشاره به مزیت احداث نیروگاه‌های محلی در کنار رودها و کلونی‌های جمعیتی گفت: این اقدام علاوه بر کاهش تلفات انرژی، زمینه اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند تا با رغبت بیشتری وارد حوزه احداث نیروگاه‌های کوچک (کمتر از ۱۰ مگاوات) و متوسط (۱۰ تا ۱۰۰ مگاوات) شوند.

کاهش تلفات انرژی با توسعه نیروگاه‌های محلی

مرادی با بیان اینکه توسعه نیروگاه‌های کوچک نیاز به انتقال انرژی از فواصل دور را کاهش می‌دهد، افزود: میانگین تلفات انتقال انرژی در کشور اکنون حدود ۱۰ درصد است که نسبت به گذشته ۵ درصد کاهش یافته است. با احداث نیروگاه‌های کوچک و متوسط، می‌توان ۲ درصد دیگر از مصرف شبکه سراسری به ظرفیت ۷۰ هزار مگاوات را کاهش داد.

به گفته وی، مصوبه‌های جداگانه‌ای برای نیروگاه‌های کوچک و متوسط به اجرا درآمده و هم‌اکنون مطالعات، اسناد فنی و اسناد مناقصه در حال تکمیل است. نخستین مناقصه نیز تا پایان ماه جاری برای نیروگاه‌های مشخص‌شده در طرح «کانی سیب» برگزار خواهد شد.

مرادی با اشاره به کاهش آب سدها و ضرورت انتخاب موقعیت مناسب نیروگاه‌ها گفت: نیروگاه‌ها در سرچشمه رودخانه‌ها و بر اساس موقعیت توپوگرافی منطقه و شیب زمین احداث می‌شوند. این پروژه‌ها با در نظر گرفتن پارامترهای زیست‌محیطی، اقلیمی، جمعیتی، لرزه‌خیزی و سایر معیارهای فنی طراحی شده‌اند.

وی افزود: برای تکمیل زنجیره سرمایه‌گذاری، اسناد بالادستی تضمین بازگشت سرمایه تدوین شده است. همچنین با حضور متخصصان و اساتید دانشگاه در شورای فنی، این طرح‌ها پس از بررسی کارشناسی به تصویب شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران رسیده است.

بر اساس سیاست‌های جدید وزارت نیرو، نیروگاه‌های کوچک با ظرفیت ۲۰۰ مگاوات و نیروگاه‌های متوسط با ظرفیت ۴۳۰ مگاوات با جذب مشارکت عمومی و خصوصی قابلیت اجرا خواهند داشت.