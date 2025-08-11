اربعین بستر تربیت حسینی و تقویت پیوند خانوادگی است

سمیه اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اربعین حسینی را نمایشگاه باشکوهی از ایمان، عشق و ایثار توصیف کرد و اظهار کرد: باید از ظرفیت بی‌نظیر این حرکت میلیونی برای بازخوانی سیره شهدا و انتقال فرهنگ مقاومت به نسل‌های آینده استفاده کرد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین با اشاره به پیوند عمیق اربعین و آرمان شهدا، بیان داشت: شهدای ما در دوران دفاع مقدس و جبهه مقاومت، همان پیام عاشورا، یعنی «هیهات منّا الذله» را عملی کردند.

وی با بیان اینکه امروز اربعین بهترین فرصت برای انتقال این خط اصیل مقاومت به نسل‌های جدید است، افزود: اگر هر زائر با یک خاطره یا پیام از شهدا به خانه بازگردد، این چراغ فروزان در دل جامعه روشن خواهد ماند.

اربعین وحدت خانوادگی را تقویت می‌کند

مدیرکل بنیاد شهید قزوین، حضور خانوادگی در اربعین حسینی را دارای پیامی عمیق دانست و آن را یک دانشگاه سیار از ایمان، ایثار و مقاومت برای کودکان و نوجوانان معرفی کرد و ادامه داد: کودک در مسیر اربعین نه فقط شنونده داستان‌ها، بلکه شاهد عینی عشق و همدلی است.

وی تاکید کرد: این تجربه مشترک نه تنها وحدت خانوادگی را تقویت می‌کند، بلکه پیوند عاطفی اعضا را با یکدیگر و با ارزش‌های دینی مستحکم‌تر می‌سازد.

اسماعیلی با تأکید بر اهمیت الگوسازی عملی، خاطرنشان کرد: وقتی والدین خودشان اهل نماز اول وقت، احترام به دیگران و دفاع از حق باشند، این الگو در ذهن فرزند نهادینه می‌شود. پدر و مادر باید سبک زندگی حسینی را در عمل و نه فقط در کلام نشان دهند.

وی با اشاره به نقش شرکت خانوادگی در مراسم مذهبی عنوان کرد: فعالیت‌های کوچک مانند کمک در موکب‌ها در تقویت حس خدمت و همدلی در کودکان نقش مؤثری دارد.

اسماعیلی به وظیفه سنگین مسئولان در قبال اربعین اشاره کرد و خاطرنشان کرد: این رویداد نه فقط یک حرکت مذهبی، بلکه یک رخداد عظیم فرهنگی، اجتماعی و حتی بین‌المللی است.

وی در پایان تأکید کرد: مسئولان باید با تسهیل حضور زائران، تأمین امنیت، ایجاد زیرساخت‌های لازم و حمایت از موکب‌ها، در حقیقت به آرمان‌های امام حسین (ع) و شهدا خدمت کنند.