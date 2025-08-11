به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب‌اله آسوده، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد، اعلام کرد: امسال ۲ هزار نفر از فعالان خانه‌های امداد به پیاده‌روی اربعین اعزام شدند.

وی با بیان اینکه ستاد ۲۰۲۰ محله در وزارت کشور مستقر است و محلات کم برخوردار را شناسایی می‌کند ادامه داد: کمیته امداد در بیش از ۴۰۰ محله در مناطق کم برخوردار کشور به صورت مردمی تحت عنوان خانه‌های امداد خدمات مختلف ارائه می‌دهد.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد خاطرنشان کرد: هر سال تعدادی از عوامل اجتماعی خانه‌های امداد در ایام اربعین با کمک دستگاه‌ها برای زیارت اربعین اعزام می‌شوند و امسال نیز حدود ۲ هزار نفر از این فعالان اجتماعی در اربعین اعزام شدند.

وی تاکید کرد: اعزام فعالان خانه‌های امداد در قالب پنج کاروان انجام شد که پس از زیارت اعتاب مقدسه به کشور بازگشتند.