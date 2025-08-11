به گزارش خبرنگار مهر، خسرو پرویزی صبح دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به بهره برداری از ۲۸ طرح حوزه برق رسانی در شهرستان کهگیلویه، اظهار کرد: ۱۰ طرح نیز طی هفته دولت با اعتبار ۶۷۲ هزار و ۸۵ میلیون ریال در این شهرستان کلنگ‌زنی خواهد شد.

رئیس شبکه توزیع برق کهگیلویه بیان کرد: طول شبکه افتتاحی ۱۵ هزار و ۱۹۳ متر فشار متوسط و ۳۰ هزار و ۱۵۵ متر شبکه فشار ضعیف است.

وی ادامه داد: برای اجرای شبکه فشار متوسط ۱۸ هزار و ۲۷ میلیون ریال و بیش از ۳۶ هزار میلیون ریال برای اجرای شبکه فشار ضعیف هزینه شده است.

پرویزی با بیان اینکه از ابتدای فصل گرما در برخی مناطق افت شدید ولتاژ وجود داشته است، تصریح کرد: با هدف جبران این مشکل ۲۴ دستگاه ترانسفورماتور با ظرفیت ۴۰۴۰ کیلو ولت آمپر در سطح شهر دهدشت نصب شد.

وی ادامه داد: نصب ترانس‌های جدید ۱۰۳ میلیارد ریال هزینه در برداشت.

رئیس شبکه توزیع نیروی برق کهگیلویه هم چنین از نصب ۱۲ دستگاه ترانس جدید در تعدادی از روستاها از جمله سمغان، راک، دره لاب، کوشک ابول، چاهبردی، چارمه، بی منجگان با ظرفیت ۲۰۲۰ کیلو ولت آمپر خبر داد و افزود :۶۷ میلیارد ریال به منظور رفع ولتاژ در روستاها هزینه شد.

وی با اشاره به مشکلات برق شهرستان از وقوع ۱۴ مورد تیراندازی به ترانس‌ها ۱۴ مورد سرقت ترانس‌ها و ۳۲ مورد ترانس‌سوزی طی سال گذشته تاکنون خبر داد و گفت: به منظور مدیریت مصرف برق ۴۵۰ عدد چراغ ال ای دی در سطح شهر نصب شد.

پرویزی خسارت وارد به شبکه برق شهرستان را ۱۹ میلیارد ریال اعلام کرد.

رئیس شرکت توزیع برق کهگیلویه با اشاره به فروش ۳۳۴ میلیاردی انرژی در شهرستان، میزان وصول مطالبات را ۶۸ درصد خواند و تاکید کرد: ۴۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از مطالبات هنوز وصول نشده است.