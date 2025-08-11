  1. استانها
مشترکان بدمصرف مشمول اخطار کتبی می‌شوند؛کشف ۱۴۶ ماینر در کردستان

سنندج- مدیرعامل شرکت برق کردستان با اشاره به ناترازی تولید و مصرف برق در کشور گفت: مشترکان خانگی، تجاری و اداری که با وجود اخطار کتبی، الگوی مصرف را رعایت نکنند با قطع برق مواجه می‌شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید سلطانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌های کردستان اظهار کرد: در شرایط ناترازی شبکه برق کشور، ناچار به اعمال خاموشی در برخی نقاط هستیم، اما تلاش می‌کنیم این خاموشی‌ها حداقل باشد. در حال حاضر بیشترین فشار بر بخش‌های خانگی، تجاری و خدماتی است که مصرف بالایی دارند.

وی افزود: شرکت توزیع برق کردستان با تشکیل ۲۲ اکیپ مدیریت مصرف، در حال بازدید میدانی از مشترکان پرمصرف در شهرستان‌های استان است و این اکیپ‌ها با لباس و شناسنامه کاری مشخص به ادارات، واحدهای تجاری و حتی مشترکان خانگی مراجعه کرده و توصیه، تذکر و راهنمایی لازم را ارائه می‌دهند.

سلطانی تصریح کرد: اگر مشترکی پس از اخطار شفاهی و کتبی همچنان به مصرف بی‌رویه ادامه دهد، اقدام بعدی قطع برق و در صورت لزوم، هماهنگی قضائی برای برخورد قانونی خواهد بود و این اقدام به‌ویژه برای واحدهای تجاری و صنعتی که به هشدارها بی‌توجه باشند، اجرا می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در مدیریت مصرف ادامه داد: رعایت دمای آسایش ۲۵ درجه، خاموش‌کردن تجهیزات غیرضروری و استفاده نکردن از وسایل پرمصرف در ساعات اوج بار، از مهم‌ترین الزامات است.

وی گفت: همچنین از سرمایه‌گذاران دعوت می‌کنیم برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی از ۵ کیلووات تا چند مگاوات در سامانه‌های معرفی‌شده ثبت‌نام کنند.

مدیرعامل شرکت توزیع برق کردستان تأکید کرد: شهروندان می‌توانند موارد مشکوک به استفاده غیرمجاز از برق را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.

سلطانی اضافه کرد: مصرف ادارات رصد می‌شود و اداراتی که پرمصرف هستند تذکرات لازم به آنها ارائه خواهد شد.

وی خواستار رعایت الگوی مصرف شد و افزود: از مشترکان خانگی و تجاری درخواست می‌شود با رعایت حداکثری الزامات مدیریت مصرف عبور از دوران پیک مصرف را تسهیل دهند و در کاهش خاموشی‌ها همکاری کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون ۱۴۶ ماینر تاکنون در استان کردستان کشف شده است، اذعان کرد: این تعداد کشف ماینر در کردستان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲.۵ برابری داشته است و هفته گذشته از یک کارگاه ۳۰ ماینر کشف و ضبط شد.

