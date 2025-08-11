به گزارش خبرنگار مهر، سعید سلطانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران رسانههای کردستان اظهار کرد: در شرایط ناترازی شبکه برق کشور، ناچار به اعمال خاموشی در برخی نقاط هستیم، اما تلاش میکنیم این خاموشیها حداقل باشد. در حال حاضر بیشترین فشار بر بخشهای خانگی، تجاری و خدماتی است که مصرف بالایی دارند.
وی افزود: شرکت توزیع برق کردستان با تشکیل ۲۲ اکیپ مدیریت مصرف، در حال بازدید میدانی از مشترکان پرمصرف در شهرستانهای استان است و این اکیپها با لباس و شناسنامه کاری مشخص به ادارات، واحدهای تجاری و حتی مشترکان خانگی مراجعه کرده و توصیه، تذکر و راهنمایی لازم را ارائه میدهند.
سلطانی تصریح کرد: اگر مشترکی پس از اخطار شفاهی و کتبی همچنان به مصرف بیرویه ادامه دهد، اقدام بعدی قطع برق و در صورت لزوم، هماهنگی قضائی برای برخورد قانونی خواهد بود و این اقدام بهویژه برای واحدهای تجاری و صنعتی که به هشدارها بیتوجه باشند، اجرا میشود.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در مدیریت مصرف ادامه داد: رعایت دمای آسایش ۲۵ درجه، خاموشکردن تجهیزات غیرضروری و استفاده نکردن از وسایل پرمصرف در ساعات اوج بار، از مهمترین الزامات است.
وی گفت: همچنین از سرمایهگذاران دعوت میکنیم برای احداث نیروگاههای خورشیدی از ۵ کیلووات تا چند مگاوات در سامانههای معرفیشده ثبتنام کنند.
مدیرعامل شرکت توزیع برق کردستان تأکید کرد: شهروندان میتوانند موارد مشکوک به استفاده غیرمجاز از برق را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش دهند تا در اسرع وقت رسیدگی شود.
سلطانی اضافه کرد: مصرف ادارات رصد میشود و اداراتی که پرمصرف هستند تذکرات لازم به آنها ارائه خواهد شد.
وی خواستار رعایت الگوی مصرف شد و افزود: از مشترکان خانگی و تجاری درخواست میشود با رعایت حداکثری الزامات مدیریت مصرف عبور از دوران پیک مصرف را تسهیل دهند و در کاهش خاموشیها همکاری کنند.
وی با بیان اینکه تاکنون ۱۴۶ ماینر تاکنون در استان کردستان کشف شده است، اذعان کرد: این تعداد کشف ماینر در کردستان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲.۵ برابری داشته است و هفته گذشته از یک کارگاه ۳۰ ماینر کشف و ضبط شد.
