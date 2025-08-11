به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسداله جولایی رئیس هیئت امنای ستاد دیه کشور اظهار کرد: هم‌اکنون ۱۷ هزار و ۱۲۹ مرد و ۸۶۳ بانوی ایرانی بابت ناتوانی در تأمین دیون خصوصی ناشی از محکومیت‌های مالی یا مطالبه دایر بر دیات غیرعمد در بند به سر می‌برند.

تهران بیشترین زندانی غیرعمد را دارند

وی ادامه داد: استان تهران با میزبانی از دو هزار و ۷۲۲ محبوس در صدر فهرست عددی زندانیان جرایم غیرعمد قرار دارد و در ادامه این جدول فارس با ۱۵۴۲ محکوم و خراسان‌رضوی با نگهداری از ۱۵۳۹ مددجوی غیر بزهکار حضور دارند.

حبس ۸۶۳ زن بابت عجز از تسویه دیون

رئیس هیأت امنای ستاد دیه کشور با تفکیک جنسیت زندانیان جرایم غیرعمد در کشور، عنوان کرد: از جمعیت تقریباً ۱۸ هزارنفره مددجویان متقاضی کمک از ستاد مردمی دیه ۸۶۳ خانم اغلب سرپرست خانواده هستند که بیشتر بابت عدم مدیریت درست مالی یا بعضاً ضمانت‌های نابجا و در مواردی بلندپروازی‌های نامعقول متضرر شده و با وجود تلاش‌های فراوان خانواده‌ها در تأمین بخشی از محکوم‌به و همچنین ارائه مهلت‌های قانونی برخی قضات در تغییر شرایط ریالی پرونده بدون هرگونه سابقه کیفری سر از زندان درآورده و برخی به حکم معادلات مرتبط با تأخیر در تادیه بعضاً ماه‌ها و سال‌ها در بند گرفتار شده‌اند.

تقلیل زندانیان بدهکار دیه به ۱۰۹ نفر

جولایی با احصای زندانیان بدهکار دیات غیرعمد، گفت: با اصلاحات صورت گرفته در خصوص قانون بیمه اجباری شخص ثالث و به موازات آن کاهش رانندگان بدهکار دیه‌های فوتی و جرحی امروز عمده مددجویان غیرمالی تحت حمایت ستاد مردمی دیه مرتبط با حوادث کارگاهی یا سوانح شبه‌عمد است که در این خصوص هم‌اکنون در کشور پهناور ایران تنها یکصد زندانی بدهکار دیه در بند حضور دارند.