به گزارش خبرنگار مهر، مختار احمدی پیش از ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه اظهار کرد: با تلاش‌های منسجم و پیگیری‌های مستمر، مطالبات معوق کارگران به کمتر از نیمی از میزان سال گذشته کاهش یافت.

وی افزود: بر این اساس، شمار کارگران دارای حقوق معوق از ۱۱۲ نفر در مدت مشابه سال گذشته به ۵۴ نفر کاهش یافته که حکایت از کاهش ۵۱ و هشت دهم درصدی دارد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: با بررسی‌های صورت‌گرفته در تیرماه سال جاری نشان می‌دهد که وضعیت معوقات حقوق کارگران در استان مرکزی به شکل قابل‌توجهی بهبود یافته است.

احمدی تصریح کرد: در این راستا، شمار واحدهای تولیدی که با مشکل پرداخت معوقات مواجه بودند نیز با کاهش ۵۷ و یک دهم درصدی، از ۷ واحد به ۳ واحد رسیده است.

وی ادامه داد: این آمار نشان‌دهنده بهبود روند پرداخت حقوق در بخش تولید و تلاش برای ارتقای رضایت شغلی کارگران است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: برنامه ریزی هدفمند، نظارت‌های مستمر و تعامل نزدیک با کارفرمایان و نمایندگان کارگری مورد تاکید است.

وی افزود: رویکرد این اداره کل در ماه‌های اخیر بر پیشگیری از شکل‌گیری بدهی‌های حقوق جدید متمرکز شده است تا دغدغه‌ی معیشتی کارگران به حداقل برسد.

احمدی تاکید کرد: این روند نه‌تنها موجب تقویت اعتماد میان کارگران و کارفرمایان شده، بلکه زمینه‌ای برای بهبود فضای تولید و اشتغال در استان فراهم کرده است.