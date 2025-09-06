خودکفایی اقتصادی در گرو توجه به تولید و کارگر است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عمو مهدی ظهر شنبه در آئین تکریم و معارفه مسئول جدید سازمان بسیج کارگران و کارخانجات سپاه روحالله استان مرکزی اظهار کرد: بسیج کارگری میتواند با ساماندهی ظرفیتهای تولیدی، بهعنوان پیشران اقتصاد کشور در شرایط تحریمی عمل کند.
وی افزود: در طول چهار دهه گذشته، حضور فعال کارگران در عرصههای مختلف، بهویژه در دوران دفاع مقدس، نشاندهنده عمق پیوند میان نیروی کار و آرمانهای انقلاب اسلامی بوده است.
سردار عمومهدی تصریح کرد: نقش تاریخی این قشر در پشتیبانی از جبههها و تداوم تولید در شرایط جنگی بی بدیل و برگ زرینی در کارنامه انقلاب است.
وی ادامه داد: استقلال اقتصادی ایران در گرو تقویت تولید ملی و توجه همهجانبه به قشر کارگر است.
فرمانده سپاه حضرت روحالله با انتقاد از نگاه صرفاً مادیگرایانه برخی جوامع به مقوله کار افزود: در اندیشه اسلامی، کار صرفاً وسیلهای برای تأمین معیشت نیست، بلکه دارای ارزشی انسانی و الهی است؛ مفهومی که برخلاف نگاه صرفاً مادیگرایانه غرب به کار تعریف میشود.
وی تاکید کرد: امروز، بیش از هر زمان دیگری، باید روحیه تولیدمحوری و خوداتکایی در کشور تقویت شود و این امر جز با حمایت واقعی از کارگران و بهکارگیری ظرفیتهای بسیج کارگری میسر نخواهد بود.
سردار عمومهدی تصریح کرد: کارگران باید با رویکردی راهبردی مورد حمایت قرار گیرند، زیرا آنان نهتنها نیروی کار، بلکه از سرمایههای اجتماعی مؤثر در عبور از بحرانها و تحقق اهداف بلندمدت نظام اسلامی هستند.
نظر شما