تحقق ۷۰۰ میلیون دلار صادرات صنعتی طی چهار ماهه نخست در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل قاسمی ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به ظرفیت‌ها و اقدامات انجام شده در بخش صنعت، معدن و تجارت استان، اظهار داشت: در چهار ماهه نخست امسال بیش از ۴۰۴ طرح صنعتی در استان فعال شده که منجر به ایجاد اشتغال برای نزدیک به سه هزار نفر شده است. حجم سرمایه‌گذاری این طرح‌ها بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: این آمارها بر اساس گزارش رسمی وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شده و بیانگر آماده‌سازی بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری در هرمزگان است.

قاسمی گفت: هرمزگان در این مدت با صدور بیش از ۲۰۹ مجوز صنعتی و ایجاد اشتغال برای بیش از ۲۹۴۶ نفر، رتبه نخست کشور در حوزه سرمایه‌گذاری صنعتی را کسب کرد.

اجرای ۱۷ طرح بزرگ صنعتی با ۲۹۱ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری

قاسمی به اجرای ۱۷ طرح بزرگ صنعتی در استان اشاره کرد و گفت: این طرح‌ها با مجموع سرمایه‌گذاری ۲۹۱ هزار میلیارد ریال (۲۹.۱ همت) و اشتغال‌زایی برای بیش از ۱۶ هزار نفر در حال اجرا هستند که برخی از آن‌ها از پروژه‌های شاخص در سطح خاورمیانه محسوب می‌شوند.

وی ادامه داد: از جمله این طرح‌ها می‌توان به بزرگ‌ترین واحد تولید شیشه خاورمیانه اشاره کرد که با پیشرفت فیزیکی بیش از ۹۵ درصد تا پایان سال به بهره‌برداری خواهد رسید.

احیای واحدهای راکد و ارتقای ظرفیت صنایع

رئیس سازمان صمت هرمزگان با اشاره به احیای واحدهای صنعتی راکد، گفت: در چهار ماهه اخیر ۳۱ واحد صنعتی ارتقا ظرفیت داشته‌اند که منجر به اشتغال‌زایی برای ۲۹۶۹ نفر و سرمایه‌گذاری بیش از ۴ هزار میلیارد تومان شده است.

قاسمی همچنین از احیای ۱۷ واحد معدنی راکد با سرمایه‌گذاری ۸۰۴ میلیارد تومان و اشتغال‌زایی برای ۲۷۸ نفر خبر داد.

رشد قابل توجه فعالیت‌های معدنی

وی به اقدامات صورت گرفته در بخش معدن اشاره کرد و گفت: طی این مدت ۳۶ پروانه بهره‌برداری و ۳۸ پروانه اکتشاف معدنی صادر شده است. همچنین ۲۳ گواهی کشف و ۱۱۰ مجوز برداشت نیز در استان صادر شده که بیانگر تحرک جدی در بخش معدن است.

قاسمی اظهار داشت: استان هرمزگان با دارا بودن ذخایر معدنی متنوع، ظرفیت بالایی در ایجاد اشتغال غیرمستقیم دارد. به عنوان نمونه، به ازای هر شغل مستقیم در معدن، حدود ۱۷ شغل غیرمستقیم در صنایع پایین‌دستی ایجاد می‌شود.

وی با اشاره به اقدامات زیرساختی در بخش صنعت گفت: برخلاف بسیاری از استان‌ها، هرمزگان در حوزه تأمین آب صنعتی کمترین مشکل را دارد. این موفقیت به دلیل ورود بخش خصوصی به حوزه تولید آب از دریا و بازیافت پساب صنعتی حاصل شده است. پروژه‌های بزرگ تأمین آب از خلیج فارس اکنون بخشی از آب شهر بندرعباس را تأمین می‌کنند.

در حوزه برق نیز با الزام به ایجاد پیوست برق برای هر پروژه صنعتی جدید، برنامه‌ریزی جهت احداث نیروگاه‌های مقیاس متوسط توسط صنایع بزرگ در حال اجراست.

وی همچنین از پیگیری‌های نهایی برای انتقال گاز از جزیره کیش به بندرعباس خبر داد و گفت: موافقت‌های اولیه با شرکت ملی گاز انجام شده و امیدواریم با دستور نهایی وزیر نفت، این پروژه مهم نیز به مرحله اجرا برسد.

صادرات صنعتی در مسیر جهش / تحقق ۷۰۰ میلیون دلار در ۴ ماه

قاسمی در ادامه با اشاره به عملکرد صادراتی استان گفت: از مجموع هدف‌گذاری ۱.۹۸۶ میلیارد دلاری برای صادرات بخش صنعت و معدن در سال جاری، تاکنون ۶۹۹ میلیون دلار صادرات محقق شده است.

وی افزود: در سال گذشته با ثبت صادرات ۳.۹۸ میلیارد دلاری، از هدف سه میلیارد دلاری وزارتخانه فراتر رفتیم. هدف‌گذاری ما در برنامه هفتم توسعه رسیدن به ۵ میلیارد دلار صادرات برای استان است که با این روند قابل تحقق خواهد بود.

رشد چشمگیر واحدهای صنفی و کسب‌وکارهای خرد

رئیس سازمان صمت هرمزگان همچنین گفت: تعداد واحدهای صنفی در استان از ۲۷ هزار واحد به بیش از ۳۲ هزار و ۹۵۹ واحد رسیده که نشان از رشد بیش از ۳۰ درصدی در حوزه خدمات و توزیع دارد.

در پایان قاسمی با تأکید بر لزوم روایت‌گری دقیق از واقعیت‌های اقتصادی استان گفت: تمامی آمارهای ارائه شده مستند، قابل راستی‌آزمایی و مبتنی بر عملکرد ثبت‌شده در سامانه‌های وزارتخانه است. وی از رسانه‌ها خواست تا در بازنمایی تلاش‌های صورت‌گرفته و ایجاد امید در میان فعالان اقتصادی، نقش مؤثری ایفا کنند.