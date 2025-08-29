به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد عطابک، صبح جمعه، در مراسم گرامیداشت هفته دولت با اشاره به دستاوردهای صنعتی این ایام، از بهرهبرداری همزمان ۷۲۲ طرح صنعتی متوسط و کوچک در سراسر کشور خبر داد.
به گفته وی، از مجموع این طرحها، ۱۸۸ طرح ایجادی و احداثی در ۲۷ استان کشور به بهرهبرداری رسید و ۱۳۴ طرح راکد و غیرفعال نیز با تلاش مجموعه شهرکهای صنعتی و حمایتهای ریاست محترم جمهوری، مجدداً فعال شدند.
وزیر صمت افزود: برای اجرای ۵۸۸ طرح فعال، بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری صورت گرفته و برای احیای ۱۳۴ طرح راکد نیز حدود ۲,۴۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری انجام شده است.
بر اساس اعلام وزارت صمت، این طرحها در مجموع موجب ایجاد ۹۶۰۰ فرصت شغلی مستقیم شدهاند که شامل ۷۲۰۰ نفر در طرحهای ایجادی و حدود ۱۹۰۰ نفر در طرحهای احیاشده میشود.
عطابک با اشاره به اهمیت همافزایی در اجرای پروژهها، تصریح کرد: این حجم از طرحها معمولاً در چند مراسم افتتاحیه جداگانه برگزار میشود، اما به مناسبت هفته دولت و با حضور ریاست محترم جمهور، همه این پروژهها در یک مراسم ملی افتتاح شدند.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که ثمرات این اقدامات در سفره معیشت مردم و رونق اقتصادی کشور نمایان شود.
