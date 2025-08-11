آمادگی دفتر هیئت دولت برای بررسی مسائل و مشکلات خبرنگاران

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدکامل تقوی نژاد، با قدردانی از فعالیتهای شبانه روزی خبرنگاران، افزود: هفته خبرنگار، فرصتی برای تقدیر از قلم پربار و فعالیتهای شبانه روزی تلاشگران بی منت و روشنگران آزاداندیشی است که خدمات آنها به افکار عمومی جامعه و مردم مهربان کشورمان، شایسته بهترین قدرشناسیهاست.
وی تصریح کرد: خبرنگاران و روزنامه نگاران کشور عزیزمان در این مدت و به خصوص در جنگ ۱۲ روزه، نشان دادند که با همه وجود، بر عهد خود برای آگاهی بخشی، اطلاع رسانی و بیان خدمات صورت گرفته مصمم و پایبند بوده و در کنار آن نقد سازنده، بیان نقاط ضعف و تقویت فعالیتهای مردم محور را نیز با قلم خود، به خوبی ارائه میکنند.
وی تاکید کرد: اما در کنار حمایت ویژه خبرنگاران از خدمات دولت و تشریح فعالیتها در قالبهای مختلف خبر، گزارش، مصاحبه و یادداشت، گلایهها و مشکلات فعالان عرصه رسانهها هم باید بررسی و برای رفع آنها چاره اندیشی شود.
تقوی نژاد عنوان کرد: با همین رویکرد و با تاکید بر ضرورت تقویت ارتباط با رسانهها، آمادگی دفتر هیئت دولت را برای برگزاری نشستهای تخصصی در خصوص مسائل حوزه رسانه و حمایت از خبرنگاران عزیز و بررسی پیشنهادات برای حل این مسائل در کمیسیونهای دولت، اعلام میکنیم.
وی در پایان ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای رسانه و تبریک مجدد روز خبرنگار از زحمات و تلاش همه عزیزان قدردانی نمود.
نظر شما