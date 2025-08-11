به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، فیلم «اف یک» درباره مسابقههای اتومبیلرانی فرمول وان اپل، از جمعه ۸ آگوست، دوباره اکران خود را در سینماهای آیمکس شروع کرد.
فروش جهانی «اف یک» که تا هفته پیش از مرز ۵۵۲ میلیون دلار عبور کرد، به پرفروشترین فیلم غیردنبالهای سال بدل شد و عنوان بزرگترین فیلم اپل تاکنون را به دست آورد. این فیلم از بهترین فیلم قبلی پیت، یعنی «جنگ جهانی زد» محصول ۲۰۱۳ که ۵۴۰ میلیون دلار در گیشه فروش داشت هم پیشی گرفت.
«اف یک» تنها در سینماهای آیمکس ۸۵ میلیون دلار فروش داشته و این رقم همچنان که بالاترین میزان فروش در بین تمام فیلمهای امسال است، در حال افزایش است.
مت دنتلر رئیس بخش فیلمهای اپل اوریجینال فیلمز، گفت: مخاطبان سراسر جهان «اف یک» را به عنوان یک تجربه هیجانانگیز و پر زرق و برق روی پرده بزرگ پذیرفتهاند و اکران مجدد آن در آیمکس گواهی بر محبوبیت جهانی این فیلم است.
پیت در «F۱» نقش سانی هیز راننده مسنی را بازی میکند که پس از یک مصدومیت ویرانگر که حرفهاش را در دهه ۹۰ از مسیر خارج کرد، به پیست بازمیگردد تا به یک تیم که در حال ورشکستگی است کمک کند. او در کنار دامسون ادریس، خاویر باردم، کری کاندون و توبیاس منزیس در این فیلم بازی کرده است و جوزف کوشینسکی کارگردان «تاپ گان: ماوریک»، این فیلم را کارگردانی کرده و همراه جری بروکهایمر و لوئیس همیلتون قهرمان ۷ دوره مسابقات فرمول یک جهان تهیه کننده آن هم بوده است.
این فیلم به مخاطبان جهانی امکان میدهد تا شاهد مسابقات فرمول وان روی پرده بزرگ باشند و این امر پیش از این سابقه نداشته است.
ریچ گلفوند مدیرعامل آیمکس گفته هر عنصر این فیلم از نظر جلوههای بصری، صدا و داستانسرایی گیرای آن با تجربه آیمکس به تجربه فوق العاده ای بدل می شود و به هیمن دلیل این فیلم پرفروشترین فیلم هالیوودی پردههای آیمکس در سال جاری بوده است.
او افزود: F۱»» هنوز بنزین زیادی در باک دارد.
همه صحنههای رقابتی این فیلم در صحنه رقابتهای واقعی فرمول وان و در یک برداشت گرفته شده و پیت خودش همه صحنهها را رانندگی کرده است.
نظر شما