به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: طرح «ایران دیجیتال» که با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور و وزارت آموزش و پرورش اجرا میشود، آموزش هوش مصنوعی به دانشآموزان را بهصورت کاملاً رایگان در دستور کار قرار داده است.
با این پلتفرم آموزشی میتوان دورهها را هم در تلفن همراه و هم در کامپیوتر دنبال کرد. همچنین این آموزشها در قالب بازی طراحی شدهاند و مربیان و دستیار هوش مصنوعی پیوسته به سوالات دانشآموزان پاسخ خواهند داد.
ثبتنام در این طرح از اردیبهشتماه کلید خورده و همچنان ادامه دارد، علاقهمندان با مراجعه به وبگاه ثبتنام (https://irandigital.isti.ir) میتوانند در طرح آموزش هوش مصنوعی شرکت کنند.
