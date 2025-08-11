https://mehrnews.com/x38L7B ۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶ کد خبر 6557404 استانها گیلان استانها گیلان ۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۰۶ بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر در آستارا آستارا - در این ویدئو تصاویری از بارش شدید باران و آبگرفتگی معابر شهرستان آستارا را مشاهده میکنید. دریافت 7 MB کد خبر 6557404 کپی شد مطالب مرتبط هشدار بارندگی و لغزندگی جادهها در مازندران بارش شدید باران در فاروج منجر به آبگرفتگی معابر شد بارندگی شدید در خراسان شمالی موجب آبگرفتگی معابر شهری شد مرز خسروی یکی از امنترین و پیشرفتهترین مرزهای کشور است طغیان رودخانه های بشاگرد در روزهای گرم تابستان برچسبها بارندگی آستارا آبگرفتگی معابر
