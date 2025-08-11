  1. استانها
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۸:۲۱

هشدار بارندگی و لغزندگی جاده‌ها در مازندران

ساری - رئیس پلیس راه مازندران با اشاره به آغاز بارندگی در استان درباره لغزندگی جاده‌ها هشدار داد.

سرهنگ هادی عبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز بارش باران در محورهای مواصلاتی استان گفت: با توجه به اینکه در هفته‌ها و ماه‌های اخیر بارندگی در سطح استان بسیار محدود بوده، نخستین بارش‌ها موجب ترکیب گرد و غبار انباشته شده بر سطح راه با آب باران و ایجاد حالت صابونی و لغزندگی جاده‌ها شده است.

وی افزود: این شرایط اصطکاک تایر خودرو با سطح راه را کاهش داده و خطر لغزش، انحراف و بروز حوادث رانندگی را به‌طور جدی افزایش می‌دهد. رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از هرگونه ترمز ناگهانی یا تغییر مسیر سریع خودداری کنند.

سرهنگ عبادی با تاکید بر ضرورت حفظ فاصله طولی مناسب بین خودروها خاطرنشان کرد: روشن بودن چراغ‌ها در زمان بارندگی، رعایت احتیاط در پیچ‌ها و شیب‌ها و پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز، از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کند.

رئیس پلیس راه مازندران در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر از وضعیت جوی و ترافیکی مسیر خود اطلاع یافته و ضمن برنامه‌ریزی مناسب، شرایط ایمنی سفر را فراهم کنند.

