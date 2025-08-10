سردار مهدی حاجیان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح وضعیت امنیتی و ترافیکی مرز خسروی در مراسم راهپیمایی عبادی-مذهبی اربعین ۱۴۰۴ اظهار داشت: با همدلی و همکاری گسترده همه نهادها و مسئولان در سطح استان کرمانشاه، مراسم اربعین امسال به نحو احسن و بدون هیچ مشکل خاصی برگزار شد.

وی ادامه داد: مرز خسروی از لحاظ مولفه‌ها و شاخص‌های ارزیابی امنیتی، ترافیکی و ارائه خدمات به زائرین، به‌عنوان یکی از مرزهای بسیار امن و پیشرفته کشور شناخته می‌شود. همکاری تنگاتنگ با استانداری و فرمانداری شهرستان قصر شیرین، زمینه‌ساز اجرای موفق طرح جامع عملیاتی ترافیکی این مرز شد که در شورای ترافیک با حضور استاندار محترم تصویب شده است.

سردار حاجیان با اشاره به جزئیات طرح جامع ترافیکی مرز خسروی گفت: این طرح مبنایی برای ایجاد نظم و انضباط ترافیکی بوده و به لطف خدا و بهره‌مندی از ظرفیت‌های آن، حتی در روزهای اوج تردد، بیش از ۱۰ دقیقه گره ترافیکی در این مرز مشاهده نشده است.

فرمانده انتظامی استان افزود: پیش‌بینی پارکینگ‌های همپوشان متعدد در مسیر تردد زائران و استفاده پلیس از تاکتیک‌ها و تکنیک‌های خاص، از جمله ایجاد حوضچه‌های مختلف، موجب شد تا جریان تردد به صورت مستمر و منظم در مرز حفظ شود و رضایت کامل زائران تأمین گردد.

وی به ظرفیت بالای مرز خسروی اشاره و خاطرنشان کرد: این مرز با چشم‌اندازی که برای آن در نظر گرفته شده، قابلیت پذیرش حداقل ۱۰۰ هزار زائر در روز را دارد و در سه روز گذشته رکورد ۱۰۵ هزار نفر تردد ثبت شده که شامل ۹۰ هزار نفر خروجی و ۱۵ هزار نفر ورودی بوده است. اکنون نیز روند ورود و خروج تقریباً متعادل است.

سردار حاجیان تاکید کرد: با ظرفیت‌های موجود، نه تنها مشکلی از نظر ترافیکی نداریم، بلکه امنیت مرز نیز به خوبی تأمین شده است. برنامه‌ریزی‌های دقیقی نیز برای پنج سال آینده انجام شده است، از جمله بررسی امکان تجهیز پارکینگ‌های خاکی برای مقابله با شرایط بارانی منطقه.

وی با اشاره به گستردگی محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه گفت: این استان با داشتن ۶۳۷ کیلومتر محور مواصلاتی، یکی از امن‌ترین استان‌ها از نظر ترافیک و امنیت است که پلیس به کمک تجهیزات فنی نوین و پایش الکترونیکی توانسته است پوشش مناسبی بر سطح استان داشته باشد.

فرمانده انتظامی کرمانشاه در خصوص سامانه‌های گذرنامه نیز اظهار داشت: توسعه گیت‌های کنترل گذرنامه باعث شده تا در هر ساعت بیش از ۵ هزار نفر به طور همزمان بتوانند تردد کنند و ایستایی پشت گیت‌ها به ۴ ثانیه کاهش یافته است که این عملکرد قابل تقدیر پلیس است.

سردار حاجیان در پایان به دیپلماسی انتظامی بین مرزبانان ایران و عراق اشاره و گفت: این همکاری دوجانبه موجب رفع سریع مشکلات احتمالی در آن سوی مرز شده و باعث تسهیل بیشتر تردد زائران شده است.

وی تصریح کرد: با توجه به اهمیت اربعین، این نقطه آغاز توسعه بیشتر مرز خسروی و محورهای مواصلاتی استان کرمانشاه است و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت برای بهبود و گسترش زیرساخت‌ها در دستور کار قرار دارد.