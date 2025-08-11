به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، در همایش «تحول در فرایند یاددهی و یادگیری» که در شهر تهران برگزار شد، با تأکید بر ضرورت همافزایی و فهم مشترک میان تمامی متولیان نظام تعلیم و تربیت، خاطرنشان کرد: تحول در فرایند آموزش و یادگیری، فرایندی پویا و مستمر است که باید با نیازهای روز جامعه و فناوریهای نوین هماهنگ و همگام شود.
در این مراسم که با حضور مدیران کل دفاتر آموزش متوسطه و مسئولان ستادی و استانی برگزار شد، آذرکیش با تأکید بر جایگاه کلیدی معلمان و مدیران در تحقق تحول آموزشی، اظهار کرد: سند تحول بنیادین، بهعنوان نقشه راهی جامع، روشهای آموزشی را بهروزرسانی کرده و با رویکردی فعال و خلاقانه، معلمان را بهعنوان الگوهای مؤثر در این مسیر معرفی میکند.
وی با تأکید بر اهمیت ارتقای مهارتهای حرفهای و توسعه فردی معلمان، اظهار داشت: توسعه حرفهای، فرایندی مادامالعمر است که باید در تمامی سطوح نظام آموزشی مورد توجه قرار گیرد. طرحهای درسپژوهی، درسکاوی و شبکه ملی یادگیری معلمان، ابزارهای کلیدی برای تقویت همکاریهای گروهی و ارتقای مستمر کیفیت آموزش به شمار میآیند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در پایان، با تأکید بر اهمیت ایجاد محیطهای یادگیری متنوع، بهرهگیری از فناوریهای نوین، ساماندهی فضاهای آموزشی و استفاده از روشهای تدریس مبتنی بر حل مسئله، این موارد را از مهمترین مؤلفههای تحول در نظام آموزش و پرورش برشمرد و گفت: با همراهی و تلاش همه عوامل، سال تحصیلی جدید را با کیفیتی متفاوت و موفق در نظام تعلیم و تربیت رقم خواهیم زد.
