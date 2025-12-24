به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی آذرکیش در گردهمایی و نشست تخصصی سرگروهها و سرمربیان درس آمادگی دفاعی سراسر کشور که به میزبانی استان هرمزگان در بندرعباس برگزار شد، با اشاره به جایگاه راهبردی این درس در نظام تعلیم و تربیت، بر ضرورت تربیت نسلی مسئول، خودباور، برخوردار از هویت ملی و آماده مواجهه با جنگهای شناختی و رسانهای تأکید کرد.
وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره ائمه اطهار علیهمالسلام و تسلیت شهادت امام هادی علیهالسلام، با قدردانی از میزبانی منوچهر ضیایی مدیرکل آموزش و پرورش استان هرمزگان و همکاری مجموعه همکاران استانی و نهادهای همراه، اظهار کرد: فرصت حضور در جمع سرگروهها و مربیان آمادگی دفاعی، فرصتی ارزشمند برای تقویت وفاق ملی و همافزایی در مسیر ارتقای کیفیت این درس اثرگذار است.
آذرکیش با بیان اینکه یکی از اولویتهای جدی وزارت آموزشوپرورش، ارتقای توانمندیهای حرفهای و تخصصی معلمان است، تصریح کرد: درس آمادگی دفاعی با توجه به اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بهویژه در راستای تعمیق باورهای دینی، تقویت هویت ملی و التزام به ارزشهای انقلاب اسلامی، از جایگاهی ویژه برخوردار است.
وی سرگروههای آموزشی را معماران نگرش دفاعی نسل آینده دانست و افزود: انتظار ما از سرگروههای درس آمادگی دفاعی صرفاً انتقال محتوا نیست، بلکه نقشآفرینی در تربیت انسانهای مسئول در قبال وطن، حقیقت و آینده کشور، رسالتی اساسی برای این گروه محسوب میشود.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش با اشاره به تحولات سریع دنیای امروز، خاطرنشان کرد: جنگ امروز صرفاً نظامی نیست، بلکه جنگی شناختی، رسانهای و هویتی است و این موضوع ضرورت بهروزرسانی محتواها، اصلاح روشهای تدریس و بهرهگیری از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی را دوچندان میکند.
وی با تأکید بر نقش الگویی معلمان و سرگروهها در اصلاح و بهروزرسانی روشهای تعلیم و تربیت، بیان کرد: کلاسهای آمادگی دفاعی باید از معلممحوری فاصله گرفته و به سمت آموزشهای گفتوگومحور، گروهی و مسئلهمحور حرکت کنند تا مهارتهایی مانند تفکر انتقادی، حل مسئله، کار تیمی و مسئولیتپذیری در دانشآموزان تقویت شود.
آذرکیش با اشاره به اقدامات وزارت آموزشوپرورش در حوزه تأمین نیروی انسانی، اظهار کرد: در سالهای اخیر بیش از ششصد نفر نیروی استخدامی در حوزههای مختلف جذب شدهاند و برنامهریزی برای ایجاد ثبات نیروی انسانی، بهویژه در درس آمادگی دفاعی، با جدیت دنبال میشود.
وی همچنین به نقش شبکههای یادگیری معلمان و طرحهایی مانند شمیم اشاره کرد و افزود: به اشتراکگذاری تجربههای موفق، تولید محتوای بهروز و گفتوگوی حرفهای میان معلمان، مسیر ارتقای کیفیت آموزش را هموار میکند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزشوپرورش در پایان با تأکید بر اینکه معیار نهایی موفقیت آموزش، ایجاد تغییر مثبت در رفتار دانشآموزان است، خاطرنشان کرد: اگر آموزشها منجر به تقویت توان مواجهه نسل آینده با چالشهای پیشرو نشود، به هدف نهایی خود نرسیدهایم و این مسئولیت خطیر بر عهده همه ما در نظام تعلیم و تربیت است.
