به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش در حاشیه چهلمین سالگرد تأسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جایگاه آموزش در نقشه جامع علمی کشور، گفت: در چهلمین سال تشکیل شورای انقلاب فرهنگی، اتفاق مهمی رقم خورد و آموزش به عنوان یک فصل مستقل در نقشه جامع علمی کشور مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: نوع نگاه این نقشه به آموزش و پرورش، نگاهی زیربنایی، بنیادی و تحول‌آفرین با رویکرد فناورانه است. در کنار این نقشه، ما سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را داریم که نسخه به‌روزرسانی شده و تقویمی آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال آماده‌سازی است و بخش‌های مرتبط با نقشه جامع علمی کشور نیز در آن به‌خوبی دیده خواهد شد.

کاظمی با تأکید بر نقش کلیدی آموزش و پرورش در آینده کشور، تصریح کرد: اساسی‌ترین نقش در اجرای این اسناد بر عهده آموزش و پرورش است؛ چراکه استعدادها در مدرسه شناسایی و پرورش پیدا می‌کنند و در مسیر هدایت تحصیلی قرار می‌گیرند. اگر قرار است تحول واقعی اتفاق بیفتد، باید بیشترین تمرکز ما بر کانون اصلی این تحولات یعنی مدرسه باشد.

وی معلم را مهم‌ترین رکن نظام آموزشی دانست و گفت: زمانی می‌توان به آموزش پیشرفته دست یافت که معلمان توانمند، باانگیزه و برخوردار از صلاحیت‌ها و شایستگی‌های حرفه‌ای باشند و مسیر ارتقای شغلی خود را به‌درستی طی کنند. برای این موضوع، طراحی‌های لازم در حال انجام و در مرحله شکل‌گیری است.

وزیر آموزش و پرورش در ادامه به موضوع تجهیزات آموزشی اشاره کرد و گفت: در حوزه سخت‌افزارها و نرم‌افزارهای مورد نیاز معلمان در کلاس‌های درس فاصله زیادی داریم. یکی از سیاست‌های مهم دولت آقای دکتر پزشکیان، به‌روزرسانی تجهیزات آموزشی و مجهز شدن کلاس‌ها به فناوری‌های پیشرفته، به‌ویژه نرم‌افزارها، سخت‌افزارها و هوش مصنوعی است.

کاظمی با بیان این‌که الگوی هوشمندسازی کلاس‌های درس تدوین و به تأیید رئیس‌جمهور رسیده است، افزود: این الگو به صورت نمونه اجرا شده و در مسیر فراگیر سازی قرار دارد.