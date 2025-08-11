حجتالاسلام احمد فارسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم باشکوه جاماندگان اربعین همزمان با روز اربعین در سراسر شهرستان ملایر برگزار میشود.
وی افزود: همزمان با ایام اربعین سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، بیش از ۲۰ موکب در سطح شهرستان ملایر برپا شده است که از این تعداد، یک موکب در شهر کربلا مستقر بوده و مابقی در نقاط مختلف شهرستان در حال خدماترسانی به زائران و عزاداران هستند.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی ملایر با بیان اینکه مراسمهای مختلف عزاداری در سطح مساجد، حسینیهها و تکایا با همکاری هیأتهای مذهبی برگزار میشود، گفت: این مراسمها شامل سخنرانی، مداحی، اقامه نماز جماعت، توزیع نذورات و… بوده که با استقبال گسترده مردم همراه شده است.
حجتالاسلام فارسی در ادامه از برگزاری مراسم پیادهروی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان ملایر خبر داد و گفت: این مراسم در روز پنجشنبه ۲۳ مرداد ماه ۱۴۰۴، رأس ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد.
وی عنوان کرد: مسیر حرکت این مراسم از میدان امام خمینی (ره) آغاز شده و به سمت میدان استقلال ادامه خواهد داشت.
حجتالاسلام فارسی با دعوت از عموم مردم برای حضور در این مراسم معنوی، تأکید کرد: هدف از برگزاری این مراسم، تجدید عهد با آرمانهای حسینی و ابراز همدلی با زائران پیادهروی اربعین در مسیر نجف تا کربلاست.
مدیر اداره تبلیغات اسلامی ملایر خاطرنشان کرد: این حرکت نمادین، جلوهای از عشق و ارادت مردم ملایر به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا (ع) و یاران باوفایش خواهد بود.
نظر شما