همایش پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان شادگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امروز همزمان با اربعین حسینی مراسم پیاده روی و عزاداری با حضور مردم شهرستان شادگان و شهرهای همجوار در قدمگاه عباس الدوایر برگزار شد.

بازتاب این حرکت برای مظلومان می‌تواند احساس غرور، دلگرمی و افتخار را به همراه داشته باشد و برای ظالمان و مستکبران نیز یاس و ناامیدی را به همراه خواهد داشت.

با این حرکت می‌توان به ظالمان در جهان نشان داد که به دنبال حقوق مظلومان هستیم و نمی‌گذاریم تا حقوق آنان پایمال شود.

برگزاری مراسم جاماندگان اربعین نوحه خوانی، قرائت زیارت اربعین، سخنرانی، مداحی و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر از جمله برنامه‌های پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی است.