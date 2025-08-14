  1. استانها
  2. خوزستان
۲۳ مرداد ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲

همایش پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان شادگان برگزار شد

همایش پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان شادگان برگزار شد

اهواز ـ مردم شهرستان شادگان در پیاده‌روی جاماندگان اربعین، همایش عظیمی را به تجلی ظهور رساندند و اعلام کردند که راه اباعبدالله الحسین (ع) و یارانش همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز همزمان با اربعین حسینی مراسم پیاده روی و عزاداری با حضور مردم شهرستان شادگان و شهرهای همجوار در قدمگاه عباس الدوایر برگزار شد.

بازتاب این حرکت برای مظلومان می‌تواند احساس غرور، دلگرمی و افتخار را به همراه داشته باشد و برای ظالمان و مستکبران نیز یاس و ناامیدی را به همراه خواهد داشت.

با این حرکت می‌توان به ظالمان در جهان نشان داد که به دنبال حقوق مظلومان هستیم و نمی‌گذاریم تا حقوق آنان پایمال شود.

برگزاری مراسم جاماندگان اربعین نوحه خوانی، قرائت زیارت اربعین، سخنرانی، مداحی و اقامه نماز جماعت ظهر و عصر از جمله برنامه‌های پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی است.

کد خبر 6560201

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • جابری DE ۱۱:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۳
      0 0
      پاسخ
      یا امام حسین ع

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها