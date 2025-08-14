به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سنتی پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی، صبح روز پنج‌شنبه با حضور گسترده مردم شهرستان آبادان برگزار شد. این مراسم که هرساله در روز اربعین سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، انجام می‌شود، امسال نیز با شور و حال معنوی خاصی همراه بود.

مردم آبادان به همراه اهالی روستاهای اطراف، پیاده‌روی خود را از نقاط مختلف شهر آغاز کرده و مسیر ۱۵ تا ۲۵ کیلومتری منتهی به قدمگاه حضرت خضر نبی (ع) را طی کردند. شرکت‌کنندگان پس از رسیدن به مقصد، با برپایی مراسم عزاداری و سوگواری، یاد و خاطره شهدای کربلا و حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را گرامی داشتند.