پیاده‌روی جاماندگان اربعین در آبادان برگزار شد

پیاده‌روی جاماندگان اربعین در آبادان برگزار شد

آبادان - مردم شهرستان آبادان همزمان با اربعین حسینی، در مراسم پیاده‌روی جاماندگان، مسیر ۱۵ تا ۲۵ کیلومتری قدمگاه حضرت خضر نبی (ع) را پیمودند.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سنتی پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی، صبح روز پنج‌شنبه با حضور گسترده مردم شهرستان آبادان برگزار شد. این مراسم که هرساله در روز اربعین سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، انجام می‌شود، امسال نیز با شور و حال معنوی خاصی همراه بود.

مردم آبادان به همراه اهالی روستاهای اطراف، پیاده‌روی خود را از نقاط مختلف شهر آغاز کرده و مسیر ۱۵ تا ۲۵ کیلومتری منتهی به قدمگاه حضرت خضر نبی (ع) را طی کردند. شرکت‌کنندگان پس از رسیدن به مقصد، با برپایی مراسم عزاداری و سوگواری، یاد و خاطره شهدای کربلا و حضرت اباعبدالله الحسین (ع) را گرامی داشتند.

