راه اندازی موکب ترویج فرزندآوری در شهرستان ملایر

حجت الاسلام روح الله نجفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: این موکب ها در شهرستان‌های ملایر، آورزمان، دهنو آورزمان، حسین آباد ناظم، توچقاز، زنگنه و بهشت هاجر ملایر مستقر هستند.

وی با بیان اینکه این موکب ها در حال خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی هستند، ادامه داد: هفت روحانی در کنار این موکب ها مستقر هستند و وظیفه پاسخ به سئوالات شرعی، استقبال از زائران و اقامه نماز جماعت را بر عهده دارند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان ملایر با اشاره به اینکه یکی از موکب ها به نام حضرت فاطمه زهرا(س) نامگذاری شده است، گفت: قسمتی از این موکب در راستای مباحث جمعیتی، فرزندآوری، ترویج و تبلیغ و البته اهمیت فرزندآوری توسط طلاب و مبلغان حوزه‌های علمیه خواهران ملایر در نظر گرفته شده است و به سئوالات شرعی بانوان نیز پاسخ می‌دهند.

نجفی مقدم بیان کرد: در اربعین حسینی ۱۲۰ مبلغ و روحانی در مساجد، حسینیه‌ها، تکایا در شب و روز اربعین به سخنرانی و روضه خوانی مشغول خواهند شد.

وی با بیان اینکه این مبلغان اکثراً بومی هستند، گفت: بیش از ۳۰ مداح در اربعین حسینی به روضه خوانی و مداحی خواهند پرداخت.

نجفی مقدم با اشاره به اینکه این مراسم‌ در روستاهای ملایر برگزار می‌شوند، اضافه کرد: همایش پیاده روی با عنوان «قدم قدم با اربعین» در روز اربعین ساعت ۱۰ صبح انجام خواهد شد و ۱۰ ایستگاه صلواتی در مسیر پیاده روی اربعین از عزادارن پذیرایی خواهند کرد.

رئیس اداره تبلیغات شهرستان ملایر یادآور شد: در مساجد، هیئت‌ها و تکایا نیز زیارت اربعین خوانده خواهد شد، همچنین توزیع غذای نذری توسط مجموعه‌های مردمی مساجد، هیئت‌های مذهبی انجام می‌شود.

وی یادآور شد: بالغ بر ۳۵ تن برنج و نذورات توسط اداره جهادکشاورزی و معرفی اداره تبلیغات ملایر به هیئت‌های مذهبی و موکب‌های این شهرستان اختصاص یافت.