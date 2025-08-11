  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۰ مرداد ۱۴۰۴، ۱۶:۵۹

تسلط روسیه بر یک منطقه دیگر در دونتسک

تسلط روسیه بر یک منطقه دیگر در دونتسک

وزارت دفاع روسیه از تسلط بر شهرک «لوناچارسکویه» در دونتسک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ارتش روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که یک منطقه دیگر را در ادامه عملیات ویژه این کشور در اوکراین تصرف کرده است.

بر اساس اعلام این رسانه، در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: شهرک «لوناچارسکویه» (️Lunacharskoye) در دونتسک توسط نیروهای مسلح روسیه آزاد شده است.

بیانیه وزارت دفاع روسیه در این باره اضافه می‌کند: نیروهای مسلح روسیه به محل‌های مونتاژ و ذخیره‌سازی پهپادها، انبارهای مهمات و نقاط استقرار موقت نیروهای اوکراینی حمله کردند.

کد خبر 6557671

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها