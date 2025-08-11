تسلط روسیه بر یک منطقه دیگر در دونتسک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ارتش روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که یک منطقه دیگر را در ادامه عملیات ویژه این کشور در اوکراین تصرف کرده است.

بر اساس اعلام این رسانه، در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص آمده است: شهرک «لوناچارسکویه» (️Lunacharskoye) در دونتسک توسط نیروهای مسلح روسیه آزاد شده است.

بیانیه وزارت دفاع روسیه در این باره اضافه می‌کند: نیروهای مسلح روسیه به محل‌های مونتاژ و ذخیره‌سازی پهپادها، انبارهای مهمات و نقاط استقرار موقت نیروهای اوکراینی حمله کردند.