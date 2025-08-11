وضعیت بحرانی تالاب صالحیه مستعد ایجاد گرد و غبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، هجدهمین نشست کمیسیون سرمایهگذاری و کسبوکارهای نوین و دانشبنیان اتاق با محوریت بررسی چالشهای زیستمحیطی و طرح راهکارهای نوآورانه برای مدیریت منابع آب و انرژی و حفاظت از سرمایههای ارزشمند استان از جمله تالاب صالحیه شهرستان نظرآباد برگزار شد.
در این نشست، قربانعلی محمدپور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با اشاره به وضعیت خاص این استان گفت: البرز نمونه فشردهای از همه مشکلات زیستمحیطی کشور از جمله آلودگی هوا، پسابهای صنعتی، ناترازی انرژی و کمبود منابع آب است.
وی صنعتی بودن البرز و عدم توجه به بارگذاری و فعالیت صنایع آببر را عامل فشار مضاعف بر منابع دانست و افزود: افزایش سریع جمعیت بدون ایجاد زیرساختهای لازم، چالشهای ما را دوچندان کرده است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز در ادامه به وضعیت بحرانی تالاب صالحیه در شهرستان نظرآباد پرداخت و هشدار داد که ۵۵ تا ۶۵ هزار هکتار از اراضی استان مستعد ایجاد گرد و غبار است که میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد.
وی در ادامه خواستار بهرهگیری از ظرفیتهای شرکتهای دانشبنیان و دانشگاهها برای ارائه طرحهای پایلوت و عملیاتی در حوزه حفاظت تالابها، بازچرخانی آب و توسعه انرژیهای تجدیدپذیر شد.
به گفته وی، فرهنگسازی عمومی و نصب پنلهای خورشیدی در ساختمانهای دولتی میتواند الگوی مناسبی برای بهبود بهرهوری انرژی باشد.
این نشست با تبادل دیدگاه میان فعالان اقتصادی، مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان شرکتهای دانشبنیان ادامه یافت و در پایان، تفاهمنامه همکاری میان انجمن شرکتهای دانشبنیان استان و ادارهکل حفاظت محیط زیست البرز به امضا رسید، همچنین مقرر شد کارگروهی تخصصی برای پیگیری پروژههای شاخص در حوزههای اولویتدار تشکیل شود.
