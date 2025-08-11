به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی عصر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه با اشاره به قرار گرفتن در آستانه اربعین حسینی و دهه پایانی ماه صفر، با تسلیت این ایام اظهار کرد: همایش بی‌نظیر اربعین سید و سالار شهیدان، میراث‌دار خون پاک شهدا و سنتی است که از نخستین زائر امام حسین (ع)، جابر بن عبدالله انصاری، به یادگار مانده است.

امام جمعه گناوه با اشاره به فرازهایی از زیارت اربعین اضافه کرد: زیارت اربعین اقیانوسی از معرفت و عشق به امام حسین (ع) است؛ حضرت، وارث همه انبیای الهی و «کشتی نجات» بشر از طوفان‌های دنیا است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه بیان کرد: همان گونه که انبیای الهی دو هدف اصلی یعنی هدایت فکری و فرهنگی بشر و مبارزه و جهاد با طاغوت‌ها را دنبال کردند، امام حسین (ع) نیز تا آخرین لحظه در این مسیر ایستاد و خون قلب خود را در راه خدا تقدیم کرد، چرا که میراث دار همه انبیا است.

امام جمعه گناوه ادامه داد: هدف امام حسین (ع)، یاران و کاروان اسرا، نجات مردم از جهالت و گمراهی بود و اربعین ظرفیتی عظیم برای نجات بشریت از ضلالت به شمار می‌رود.

خداوند چهار ویژگی مهم به امام حسین (ع) عطا کرده است؛ ادامه امامت در نسل آن حضرت، شفا در خاک تربتش، استجابت دعا در کنار بارگاه مطهرش و این‌که زمان سفر زیارتش از عمر زائر محاسبه نمی‌شود.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه با بیان این‌که اربعین فرصت معرفی امام زمان (عج) است، گفت: تا زمانی که مردم امام حسین (ع) را نشناسند، امام عصر (عج) را نیز نخواهند شناخت، اربعین رسانه‌ای بزرگ و جهانی برای معرفی شیعه و مکتب اهل‌بیت (ع) به جهان است و این شناخت، مقدمه و زمینه ساز معرفی امام زمان (عج) خواهد بود.

حجت الاسلام رکنی‌حسینی با اشاره به بایکوت خبری اربعین در رسانه‌های جهانی، خاطرنشان کرد: با وجود این سانسور، شاهد حضور میلیونی عاشقان حضرت اباعبدالله (ع) در این رویداد عظیم هستیم و نباید از این ظرفیت عظیم غافل ماند.

وی خاطرنشان کرد: دهه آخر ماه صفر در شهرستان باید با شکوه هرچه بیشتر و با حضور پررنگ مردم در مجالس و محافل برگزار شود.

وی گفت: هر سال همزمان با ایام اربعین، دلدادگانی که توفیق حضور در عراق را ندارند، در شهر و دیار خود پیاده‌روی اربعین را برگزار می‌کنند و در گناوه نیز این مراسم با برنامه‌ریزی مناسب و حضور اقشار مختلف مردم انجام خواهد شد و فضاسازی محیطی و اطلاع‌رسانی مناسب برای این رویداد ضروری است.

امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت ۱۷ مرداد، روز خبرنگار و یاد شهدای عرصه خبر به ویژه شهید محمود صارمی، گفت: شهدای خبرنگار با ایثار جان خود رسالت سنگین اطلاع‌رسانی را به بهترین شکل انجام دادند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه بیان کرد: در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز خبرنگاران و اهالی رسانه، علی‌رغم حملات دشمن به مراکز اطلاع‌رسانی و صدا و سیما، تا آخرین لحظه از رسالت خود دست نکشیدند.

در این نشست که با دستور کار اربعین حسینی و مراسم‌های دهه آخر صفر در شهرستان برگزار شد، اعضای شورا به بیان نظرات خود پرداختند و در پایان مقرر شد راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی، عصر روز پنجشنبه هفته جاری (اربعین حسینی) از گلزار شهدا تا مصلای جمعه شهر برگزار شود.